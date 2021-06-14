Леонид БУРЯК о форме Украины: «С уважением отношусь к России»

Известный в прошлом игрок «Динамо» Леонид Буряк прокомментировал решение УЕФА о форме сборной Украины.

Напомним, что Украину обязали убрать из формы слоган «Героям слава».

«Форма сборной Украины? Я, естественно, не могу что-то другое сказать. Все что сделано Павелко и Украинской ассоциацией футбола — я с уважением отношусь. Да, я думаю, что футбол вне политики. У меня много друзей в России, мой первый тренер был из России. Я с уважением отношусь к России. Я не политик, я не хочу говорить на эти темы и давать какие-то оценки. Меня интересует футбол. Я хочу говорить только про футбол. Тот же Черчесов — я его знаю. Мы с ним вместе играли, и я к нему с уважением отношусь. Я не смогу плевать в ту сторону, когда нас многое связывало. Как с советским футболом, так и с российским. Так что я с уважением отношусь, а все остальное пусть политики разбираются. Но, конечно, я с уважением отношусь решениям УАФ», - сказал Буряк.

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