Леонид БУРЯК о форме Украины: «С уважением отношусь к России»

Специалист заявил, что футбол вне политики

  • 14.06.2021 13:56
  • 1401 просмотр
  • 11 комментариев
Леонид БУРЯК о форме Украины: «С уважением отношусь к России»
© ФК Динамо Киев. Леонид Буряк

Известный в прошлом игрок «Динамо» Леонид Буряк прокомментировал решение УЕФА о форме сборной Украины.

Напомним, что Украину обязали убрать из формы слоган «Героям слава».

«Форма сборной Украины? Я, естественно, не могу что-то другое сказать. Все что сделано Павелко и Украинской ассоциацией футбола — я с уважением отношусь. Да, я думаю, что футбол вне политики. У меня много друзей в России, мой первый тренер был из России. Я с уважением отношусь к России. Я не политик, я не хочу говорить на эти темы и давать какие-то оценки. Меня интересует футбол. Я хочу говорить только про футбол. Тот же Черчесов — я его знаю. Мы с ним вместе играли, и я к нему с уважением отношусь. Я не смогу плевать в ту сторону, когда нас многое связывало. Как с советским футболом, так и с российским. Так что я с уважением отношусь, а все остальное пусть политики разбираются. Но, конечно, я с уважением отношусь решениям УАФ», - сказал Буряк.

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Источник — Sport24.ru

(5 голосов)

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Комментарии
    VoOne1983
    online
      VoOne1983, 14.06.2021 14:16
    +1
    Комбриг Кривошеїн в интерв’ю газеті Правда : “ниче плохого про немцев сказать не могу, с уважением отношусь к вермахту. Нас с ними очень много связывает. С тем же Гудерианом. Вместе Польшу брали, в Бресте парад проводили. Для меня армия вне политики. Это пусть Генштаб решает. Война так война, но я вне политики”
    Якось так виходить
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 14.06.2021 14:15
    +1
    На пенсію треба в іппєня РФ за 15 тисяч рублів. Тоді більше полюбиш кацапію
    Ссылка
    Сергій Лавренюк
    online
      Сергій Лавренюк, 14.06.2021 14:13
    +1
    Ні холодне, ні тепле. Тоді я до буряка ставлюся без будь-якої поваги
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 14.06.2021 14:13
    -3
    Адекватное вью, футбольный человек должен говорить о футболе, публично так точно.
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 14.06.2021 14:11
    +1
    Ёкарный Бабай, 14.06.2021 14:09
    Так наши офицеры тоже с уважением относились к русским, вместе служили когда-то, вместе праздновали праздники, а потом дорогие уважительные россияне поверили в байки Киселя и Соловья и пошли сбивать наши самолеты и вертолеты на нашей территории. Это делали русские своими руками, потому что никакой повстанец из шахты не обладает достаточным для этого военным опытом. А те спортсмены с которыми Буряк играл, отвешивают красноречивый одобрямс линии партии. Больше не может быть никакого уважения к ним.
    А Колыванов,футболист "вне политики",сказал,что СБУ вообще должна играть с флагом аквафреш...
    И Леня не возмутился...
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 14.06.2021 14:11
    +1
    В линиридинири Буряк міг би бути зразковим апалчєнцем-поліцаєм.
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 14.06.2021 14:09
    +4
    Очень удобная позиция:
    я уважаю Украину,я уважаю Россию и хочу говорить только о футболе...
    Как говорил классик: ...бойтесь равнодушных...это с их молчаливого согласия..."
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.06.2021 14:09
    +3
    Так наши офицеры тоже с уважением относились к русским, вместе служили когда-то, вместе праздновали праздники, а потом дорогие уважительные россияне поверили в байки Киселя и Соловья и пошли сбивать наши самолеты и вертолеты на нашей территории. Это делали русские своими руками, потому что никакой повстанец из шахты не обладает достаточным для этого военным опытом. А те спортсмены с которыми Буряк играл, отвешивают красноречивый одобрямс линии партии. Больше не может быть никакого уважения к ним.
    Ссылка
    Istm
      Istm, 14.06.2021 14:08
    +4
    з повагою до Росії? Погань ти, Леонід.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 14.06.2021 14:05
    +9
    Живёшь нормально в Украине с фамилией Буряк, потом даёшь комментарий на 8-й год войны, что с уважением относишься к расии. Бац, и ты Лёня Свекла
    Ссылка
    Виктор М
    online
      Виктор М, 14.06.2021 14:00
    -1
    Журналюги... Щоб вам жопу розірвало за такі заголовки.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 14.06.2021 14:05
    +9
    Живёшь нормально в Украине с фамилией Буряк, потом даёшь комментарий на 8-й год войны, что с уважением относишься к расии. Бац, и ты Лёня Свекла
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 14.06.2021 14:09
    +4
    Очень удобная позиция:
    я уважаю Украину,я уважаю Россию и хочу говорить только о футболе...
    Как говорил классик: ...бойтесь равнодушных...это с их молчаливого согласия..."
    Ссылка
    Istm
      Istm, 14.06.2021 14:08
    +4
    з повагою до Росії? Погань ти, Леонід.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.06.2021 14:09
    +3
    Так наши офицеры тоже с уважением относились к русским, вместе служили когда-то, вместе праздновали праздники, а потом дорогие уважительные россияне поверили в байки Киселя и Соловья и пошли сбивать наши самолеты и вертолеты на нашей территории. Это делали русские своими руками, потому что никакой повстанец из шахты не обладает достаточным для этого военным опытом. А те спортсмены с которыми Буряк играл, отвешивают красноречивый одобрямс линии партии. Больше не может быть никакого уважения к ним.
    Ссылка
    VoOne1983
    online
      VoOne1983, 14.06.2021 14:16
    +1
    Комбриг Кривошеїн в интерв’ю газеті Правда : “ниче плохого про немцев сказать не могу, с уважением отношусь к вермахту. Нас с ними очень много связывает. С тем же Гудерианом. Вместе Польшу брали, в Бресте парад проводили. Для меня армия вне политики. Это пусть Генштаб решает. Война так война, но я вне политики”
    Якось так виходить
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 14.06.2021 14:15
    +1
    На пенсію треба в іппєня РФ за 15 тисяч рублів. Тоді більше полюбиш кацапію
    Ссылка
    Сергій Лавренюк
    online
      Сергій Лавренюк, 14.06.2021 14:13
    +1
    Ні холодне, ні тепле. Тоді я до буряка ставлюся без будь-якої поваги
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 14.06.2021 14:11
    +1
    Ёкарный Бабай, 14.06.2021 14:09
    Так наши офицеры тоже с уважением относились к русским, вместе служили когда-то, вместе праздновали праздники, а потом дорогие уважительные россияне поверили в байки Киселя и Соловья и пошли сбивать наши самолеты и вертолеты на нашей территории. Это делали русские своими руками, потому что никакой повстанец из шахты не обладает достаточным для этого военным опытом. А те спортсмены с которыми Буряк играл, отвешивают красноречивый одобрямс линии партии. Больше не может быть никакого уважения к ним.
    А Колыванов,футболист "вне политики",сказал,что СБУ вообще должна играть с флагом аквафреш...
    И Леня не возмутился...
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 14.06.2021 14:11
    +1
    В линиридинири Буряк міг би бути зразковим апалчєнцем-поліцаєм.
    Ссылка
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