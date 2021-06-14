Сергей РЕБРОВ: «С Испанией в 2006 все было гораздо хуже...»

Специалист поделился впечатлениями о поединке сборной Украины против Нидерландов (2:3)

  • 14.06.2021 13:34
  • 1472 просмотра
  • 2 комментария
Сергей РЕБРОВ: «С Испанией в 2006 все было гораздо хуже...»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Сергей Ребров подвел итоги поражения сборной Украины от Нидерландов (2:3) в первом поединке группового этапа Евро-2020.

«Первый поединок на таком турнире всегда сложно играть. Было заметно, что в стартовые минуты присутствовало какое-то волнение, но порадовало, что команда, несмотря на все сложные ситуации, придерживалась тактики по ходу всего матча. Я хорошо помню наш дебют на чемпионате мира в 2006 году — нам тогда было намного сложнее. Во встрече с Испанией все оказалось гораздо хуже (в первом матче на ЧМ-2006 Украина проиграла Испании со счетом 0:4 — прим. ред.)…

Хорошо, что команда нашла в себе силы переломить ход поединка с Нидерландами, и Андрей Ярмоленко забил красивый мяч, который придал уверенности. Но потом немного не повезло. Я думаю, что все понимали: в этом матче у нас был шанс зацепиться за очки, но все будет решаться в оставшихся двух играх. Самое важное, что мы увидели — у нас есть команда. И эта команда очень организованная. Ничего страшного в таком поражении я не вижу», — отметил Ребров.

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 14.06.2021 13:52
    +1
    Если так дальше будут катать то очки возьмут. Вчера даже если б 3-0 закончили все равно футбол красивый показывали, не мучения фоменко когда игра на вынос
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.06.2021 13:48
    +2
    "Ничего страшного в таком поражении я не вижу". Это если оно поможет собраться, устранить ошибки и стать лучше. А все может случиться как на Евро2016, когда первый матч с лидером отобрал кучу сил, прежде всего моральных и дальше уже катали гораздо ниже своих возможностей. Не стоит думать, что матч с Македонией будет легче, по-моему даже наоборот. В статусе фаворита уже будем мы и такие ошибки как во втором тайме ударят по нам намного больней.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.06.2021 13:48
    +2
    "Ничего страшного в таком поражении я не вижу". Это если оно поможет собраться, устранить ошибки и стать лучше. А все может случиться как на Евро2016, когда первый матч с лидером отобрал кучу сил, прежде всего моральных и дальше уже катали гораздо ниже своих возможностей. Не стоит думать, что матч с Македонией будет легче, по-моему даже наоборот. В статусе фаворита уже будем мы и такие ошибки как во втором тайме ударят по нам намного больней.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 14.06.2021 13:52
    +1
    Если так дальше будут катать то очки возьмут. Вчера даже если б 3-0 закончили все равно футбол красивый показывали, не мучения фоменко когда игра на вынос
    Ссылка
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