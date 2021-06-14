Сергей РЕБРОВ: «С Испанией в 2006 все было гораздо хуже...»

Известный украинский тренер Сергей Ребров подвел итоги поражения сборной Украины от Нидерландов (2:3) в первом поединке группового этапа Евро-2020.

«Первый поединок на таком турнире всегда сложно играть. Было заметно, что в стартовые минуты присутствовало какое-то волнение, но порадовало, что команда, несмотря на все сложные ситуации, придерживалась тактики по ходу всего матча. Я хорошо помню наш дебют на чемпионате мира в 2006 году — нам тогда было намного сложнее. Во встрече с Испанией все оказалось гораздо хуже (в первом матче на ЧМ-2006 Украина проиграла Испании со счетом 0:4 — прим. ред.)…

Хорошо, что команда нашла в себе силы переломить ход поединка с Нидерландами, и Андрей Ярмоленко забил красивый мяч, который придал уверенности. Но потом немного не повезло. Я думаю, что все понимали: в этом матче у нас был шанс зацепиться за очки, но все будет решаться в оставшихся двух играх. Самое важное, что мы увидели — у нас есть команда. И эта команда очень организованная. Ничего страшного в таком поражении я не вижу», — отметил Ребров.