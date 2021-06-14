Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Матч был проигран в зоне Миколенко-Марлос-Зинченко»

Эксперт высказался о поражении сборной Украины

  • 14.06.2021 13:16
  • 1783 просмотра
  • 5 комментариев
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Матч был проигран в зоне Миколенко-Марлос-Зинченко»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение сборной Украины от Нидерландов (2:3) в матче группового этапа Евро-2020.

«Пожалуй, самый зрелищный матч чемпионата Европы на сегодняшний день. 

Структура игры голландцев была всеми специалистами изучена. Игра в три центральных защитника и гиперактивные крайние защитники  создавали ширину атак. Миколенко и Караваев часто оставались в лучшем случае один в один на флангах против своих визави. Нужно отметить, что Украина слишком низко опускались в оборонительном блоке. И первая линия из полузащитников была мало активна в отборе. Вся продуктивная активность голландцев происходила на левом нашем флаге. После вынужденной замены Зубкова на Марлоса наш оборонный блок просел, да и Зинченко с зоны инсайда не добавлял помощи. Практически, матч был проигран в зоне Миколенко-Марлос-Зинченко. Правый защитник голландцев создавал нам огромные проблемы при подключении к атакам. Подборы нами проигрывались и это огромное преимущество для соперника. 

Хочу всем напомнить, почему Шевченко пробовал наиграть систему в пять защитников. Именно против голландцев, это зеркало в построении, могло нам обеспечить результат, перекрыв ширину. Но тренер поверил в возвращение Ярмоленко, тем самым отказавшись от своего первоначального плана в противостоянии в матче с голландцами. 

Были и очень хорошие пассажи в нашей игре, что внушает оптимизм. Мы все ожидали большего, но получилось как всегда.

После того как Украина сравняла счет, на мой субъективный взгляд, нужно было молниеносно произвести замены, освежив игру. Было видно, что Ярмоленко, Яремчук и Зинченко заметно устали», - написал Заховайло.

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(7 голосов)

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Комментарии
    ares10
    online
      ares10, 14.06.2021 14:06
    0
    Травма Зубкова зіграла велику роль. Марлос не працював на оборону а у Миколенка поганий матч от і результат. По ідеї треба зразу Шапаренка випускати замісить Зубкова а Зінченка на фланг
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 14.06.2021 14:01
    0
    Заховайло осталось только дорости до главного тренера сборной и реализовать весь свой богатый опыт и накопленные знания.
    Минуточку, а кого тренирует Заховайло? А-а-а... Точно, никого. Пиз#еть - не мешки ворочать
    Ссылка
    Гоша Печерский
    online
      Гоша Печерский, 14.06.2021 13:38
    0
    64 минута. На поле появляется Шапаренко вместо Марлоса. С этого момента начинается настоящая игра нашей зборной.
    72’
    ЯРЕМЧУК! Получил пас Шапаренко с левого фланга, после чего с разворота пробил точно в Стекеленбурга!
    74’
    Классный отбор от Сидорчка против Депая перед нашей штрафной.
    75’
    ГООООООООООООООООООООООООООООООЛ! НУ, ВОСХИТИТЕЛЬНО ЖЕ! Ярмоленко всадил мяч в дальнюю девятку в классическом смещении с правого фланга!
    77’
    Дальний удар от Аке пришелся в Забарного.
    78’
    Зинченко заработал штрафной в левом фланге атаки.
    79’
    ГООООООООООООООООООООООООООООООЛ! ПРОСЫПАЙСЯ, УКРАИНА! Яремчук головой завершил подачу от Малиновского со штрафного в левом фланге!
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.06.2021 13:28
    +1
    Шева плохо читает игру, это уже давно всем известно. Нехороший для него знак как для будущего тренера клуба.
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 14.06.2021 13:22
    +1
    Самый умный комментарий за всё время. Чётко и правильно
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.06.2021 13:28
    +1
    Шева плохо читает игру, это уже давно всем известно. Нехороший для него знак как для будущего тренера клуба.
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 14.06.2021 13:22
    +1
    Самый умный комментарий за всё время. Чётко и правильно
    Ссылка
    ares10
    online
      ares10, 14.06.2021 14:06
    0
    Травма Зубкова зіграла велику роль. Марлос не працював на оборону а у Миколенка поганий матч от і результат. По ідеї треба зразу Шапаренка випускати замісить Зубкова а Зінченка на фланг
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 14.06.2021 14:01
    0
    Заховайло осталось только дорости до главного тренера сборной и реализовать весь свой богатый опыт и накопленные знания.
    Минуточку, а кого тренирует Заховайло? А-а-а... Точно, никого. Пиз#еть - не мешки ворочать
    Ссылка
    Гоша Печерский
    online
      Гоша Печерский, 14.06.2021 13:38
    0
    64 минута. На поле появляется Шапаренко вместо Марлоса. С этого момента начинается настоящая игра нашей зборной.
    72’
    ЯРЕМЧУК! Получил пас Шапаренко с левого фланга, после чего с разворота пробил точно в Стекеленбурга!
    74’
    Классный отбор от Сидорчка против Депая перед нашей штрафной.
    75’
    ГООООООООООООООООООООООООООООООЛ! НУ, ВОСХИТИТЕЛЬНО ЖЕ! Ярмоленко всадил мяч в дальнюю девятку в классическом смещении с правого фланга!
    77’
    Дальний удар от Аке пришелся в Забарного.
    78’
    Зинченко заработал штрафной в левом фланге атаки.
    79’
    ГООООООООООООООООООООООООООООООЛ! ПРОСЫПАЙСЯ, УКРАИНА! Яремчук головой завершил подачу от Малиновского со штрафного в левом фланге!
    Ссылка
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