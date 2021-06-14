Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Матч был проигран в зоне Миколенко-Марлос-Зинченко»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение сборной Украины от Нидерландов (2:3) в матче группового этапа Евро-2020.

«Пожалуй, самый зрелищный матч чемпионата Европы на сегодняшний день.

Структура игры голландцев была всеми специалистами изучена. Игра в три центральных защитника и гиперактивные крайние защитники создавали ширину атак. Миколенко и Караваев часто оставались в лучшем случае один в один на флангах против своих визави. Нужно отметить, что Украина слишком низко опускались в оборонительном блоке. И первая линия из полузащитников была мало активна в отборе. Вся продуктивная активность голландцев происходила на левом нашем флаге. После вынужденной замены Зубкова на Марлоса наш оборонный блок просел, да и Зинченко с зоны инсайда не добавлял помощи. Практически, матч был проигран в зоне Миколенко-Марлос-Зинченко. Правый защитник голландцев создавал нам огромные проблемы при подключении к атакам. Подборы нами проигрывались и это огромное преимущество для соперника.

Хочу всем напомнить, почему Шевченко пробовал наиграть систему в пять защитников. Именно против голландцев, это зеркало в построении, могло нам обеспечить результат, перекрыв ширину. Но тренер поверил в возвращение Ярмоленко, тем самым отказавшись от своего первоначального плана в противостоянии в матче с голландцами.

Были и очень хорошие пассажи в нашей игре, что внушает оптимизм. Мы все ожидали большего, но получилось как всегда.

После того как Украина сравняла счет, на мой субъективный взгляд, нужно было молниеносно произвести замены, освежив игру. Было видно, что Ярмоленко, Яремчук и Зинченко заметно устали», - написал Заховайло.