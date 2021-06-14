КАРИКАТУРА ДНЯ. Матч Нидерланды — Украина сравнили с американскими горками

Омар Момани пошутил над поединком Евро-2020

  • 14.06.2021 11:04
  • 3700 просмотров
  • 3 комментария
КАРИКАТУРА ДНЯ. Матч Нидерланды — Украина сравнили с американскими горками
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над поединком группового этапа Евро-2020 Нидерланды — Украина (3:2).

Момани изобразил авторов голов, катающихся на американских горках. Причем выражения лиц Андрея Ярмоленко и Романа Яремчук, которые забивали за Украину, нерадостные.

«Вейналдум, 52, Вегхорст, 58, Ярмоленко, 75, Яремчук, 79, Дюмфрис, 85.

Нидерланды — Украина были настоящими американскими горками», — прокомментировал свою работу Момани.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    olshody
    online
      olshody, 14.06.2021 12:09
    +1
    Поручик Ржевский, 14.06.2021 11:57
    Ничего, размялись перед более важными матчами.
    Так это и был самый важный матч!
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 14.06.2021 12:09
    0
    И кто сравнил? Нидерландский блогер. У наших кислые мины, а они прямо сияют. Зачем нам такие картинки?
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.06.2021 11:57
    +2
    Ничего, размялись перед более важными матчами.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.06.2021 11:57
    +2
    Ничего, размялись перед более важными матчами.
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 14.06.2021 12:09
    +1
    Поручик Ржевский, 14.06.2021 11:57
    Ничего, размялись перед более важными матчами.
    Так это и был самый важный матч!
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 14.06.2021 12:09
    0
    И кто сравнил? Нидерландский блогер. У наших кислые мины, а они прямо сияют. Зачем нам такие картинки?
    Ссылка
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