КАРИКАТУРА ДНЯ. Матч Нидерланды — Украина сравнили с американскими горками

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над поединком группового этапа Евро-2020 Нидерланды — Украина (3:2).
Момани изобразил авторов голов, катающихся на американских горках. Причем выражения лиц Андрея Ярмоленко и Романа Яремчук, которые забивали за Украину, нерадостные.
«Вейналдум, 52, Вегхорст, 58, Ярмоленко, 75, Яремчук, 79, Дюмфрис, 85.
Нидерланды — Украина были настоящими американскими горками», — прокомментировал свою работу Момани.
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