Где смотреть онлайн матч Евро-2020 Испания - Швеция

В понедельник, 14 июня, в Севилье состоится поединок Евро-2020 в группе Е, в котором сборная Испании встретится с командой Швеции. Начало встречи - в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах «Футбол 1» и «Футбол 2», а также с помощью видеосервиса OLL.TV.

Испания - Швеция. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания - Швеция.