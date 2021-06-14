Где смотреть онлайн матч Евро-2020 Польша - Словакия

В понедельник, 14 июня, в Санкт-Петербурге состоится поединок Евро-2020 в группе Е, в котором сборная Польши встретится с командой Словакии. Начало встречи - в 19:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах «Футбол 1» и «Футбол 2», а также с помощью видеосервиса OLL.TV.
Польша - Словакия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Польша - Словакия.
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Источник — Sport.ua
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