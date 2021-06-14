Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Со сборной Нидерландов можно было играть»

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал поражение команды Андрея Шевченко от Нидерландов (2:3) в матче группового раунда Евро-2020.

«Со сборной Нидерландов нужно играть было и можно было играть. Все говорили о той схеме, по которой играет Франк де Бур. Это система 3-5-2 или 5-3-2, как бы это не называли. Состав Нидерландов практически не удивил. Стекеленбург сыграл в воротах, как мы и предполагали, единственное о чём я задумывался, как будет играть слева Патрик ван Анхолт, игрок «Кристал Пэлас», до этого мы знаем, что Франк де Бур долго наигрывал Вейндала с АЗ, молодого парня. Чего не занимать Франку де Буру – это наглости и упорства. Вся критика, которая была в Нидерландах по поводу этой схемы, на нее Франк де Бур отреагировал так: «Ребят, я играю по этой схеме – для меня это самое важное в данный момент, футболисты начинают ее понимать». Но, был шкал критики, все СМИ говорили, как можно перестроиться с схемы 4-3-3 на схему 3-5-2, но Франк де Бур выстоял и сегодня результат на лицо.

Франк де Бур выдержал, более того Луи ван Гал сказал, что это из лучших схем по которой может играть сборная Нидерландов, потому если такие корифеи как Луи ван Гал и Франк де Бур говорят об этом, то стоит прислушаться к ним. Были матчи, такие как с Шотландией - голландцы играли не очень хорошо, но сегодня они действительно сыграли в хороший футбол. С ничего почти вытащили, моментов было мало, и тут 3:2. За первые 10 минут голландцы ударили 10 раз по воротам сборной Украины. Бущан в первые 10-15 минут вытянул очень много мячей, поэтому в этом ему комплимент. У Дензела Думфриса 2 сердца, который носится, играет в ПСВ. Его сватают в английские клубы, он просто машина. Он видит поле и читает игру. Думфрис сегодня был неустанный, бегал туда-сюда, носился вперед-назад и нам было очень тяжело его догнать. Замена Зубкова ослабила команду. Когда ты выходишь на футбольное поле, ты должен просто отрабатывать и отпахивать, тем более, что это игра не с Северной Македонией, где ты можешь болтать влево-вправо, а это голландцы, которые все бегут, Думфрис которого нужно перекрывать, нужно с ним до конца добегать, каким ты футболистом не был, ты должен с ним дорабатывать. Важный момент, в каком состоянии голландская сборная подошла к этому матчу. Может, нам месяца подготовки было слишком много.

Закрываться полностью в обороне не получилось бы полностью, нестись вперед тоже не получилось бы. Единственная тактика, которую выбрал Шевченко – это контролировать мяч в центре поля. Сборная Украины проявила характер, когда стало 2:2, когда мы забили – мы прыгали и танцевали. Голландцы были лучше – это факт. После таких ошибок мы должны стать лучше. За гол Ярмоленко, можно аплодировать стоя. Я рад, что Андрей Ярмоленко отыграл весь матч, я думал, выдержит или нет, но он реально был хорош. Бывшая бельгийская связка сработала – Малиновский и Яремчук, Яремчук круто «заколотил» мяч. То, что вышел Шапаренко, это, реально, круто. К сожалению, Марлос не показал того футбола, который мы хотели и это принесло определенный баланс в нашу игру. Я думаю, Марлос нам еще пригодится в играх против Северной Македонии и Австрии. Не зря, на Думфриса охотятся ведущие клубы Европы на данный момент, молодой и перспективный, два года назад играл в «Спарте», поэтому, сейчас на ведущих ролях в ПСВ, сегодня очень здорово сыграл. Говорят, что он чуть заигрывается, уходит вперед, но сегодня он был правым вингером. Он носился вперед и назад и доставлял нашим очень много проблем.

Думфрис - не тот футболист, который часто забивает головой, я в чемпионате Нидерландов, практически, не видел как он забивает головой. В Голландии все СМИ трубили, что они готовятся к самым высоким задачам. Психологического давления на голландцев нет, тем более все знают насколько «хаят» Франка де Бура. Думфрис сегодня очень здорово провел матч. В первом тайме Бущан вытащил очень много важных моментов. Я думаю, если бы он пропустил, то тогда бы на второй, на третьей минуте – мы бы развалились. В первом тайме была великолепная игра Бущана. На самом деле, ничего не произошло, трагедии не было. Если бы нам перед матчем сказали, что мы проиграем со счетом 2:3, мы бы восприняли это как должное. Но, после того как мы вернулись 2:2 был счет, и все конечно же расстроились из-за того, что на последних минутах пропустили такой нелепый мяч. Ничего катастрофического не произошло. Я думаю, с Северной Македонией и с Австрией у нас будет достаточно шансов чтобы забить», - сказал Левченко.