Никто не прошел мимо Зинченко: Александр сделал 100% успешных отборов

В матче группового раунда Евро-2020 Нидерланды – Украина (3:2) Александр Зинченко отличился фантастическим показателем.
24-летний украинец, отыгравший весь матч, сделал восемь попыток отобрать мяч, и все они были успешными. При этом Зинченко лишь дважды сфолил.
К сожалению, очков сборной Украины это не принесло. Следующий поединок команда Андрея Шевченко проведет 17 июня против Северной Македонии.
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Источник — Squawka
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