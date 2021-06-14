Никто не прошел мимо Зинченко: Александр сделал 100% успешных отборов

В матче группового раунда Евро-2020 Нидерланды – Украина (3:2) Александр Зинченко отличился фантастическим показателем.

24-летний украинец, отыгравший весь матч, сделал восемь попыток отобрать мяч, и все они были успешными. При этом Зинченко лишь дважды сфолил.

К сожалению, очков сборной Украины это не принесло. Следующий поединок команда Андрея Шевченко проведет 17 июня против Северной Македонии.