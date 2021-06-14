Никто не прошел мимо Зинченко: Александр сделал 100% успешных отборов

При этом 24-летний украинец лишь дважды сфолил в матче с Нидерландами

  • 14.06.2021 08:55
  • 2574 просмотра
  • 13 комментариев
Никто не прошел мимо Зинченко: Александр сделал 100% успешных отборов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче группового раунда Евро-2020 Нидерланды – Украина (3:2) Александр Зинченко отличился фантастическим показателем.

24-летний украинец, отыгравший весь матч, сделал восемь попыток отобрать мяч, и все они были успешными. При этом Зинченко лишь дважды сфолил.

К сожалению, очков сборной Украины это не принесло. Следующий поединок команда Андрея Шевченко проведет 17 июня против Северной Македонии.

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Источник — Squawka

(5 голосов)

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Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 14.06.2021 09:23
    +1
    Vladyslav Lukiantsev, 14.06.2021 09:20
    сразу видно диванного иксперда, который не понимает в чем сложность удара с отскоком
    Диванный эксперт, а в чем сложность было мяч вынести на чужую половину поля, зачем он покатил его на игрока голландцев?
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 14.06.2021 09:22
    0
    Ребята, Зина играет в МС левого защитника, играет очень качественно, но при таких подачах мыс выносит не он, а цз, потому как его страхуют, знают что вверху его продавят, а у нас он играл даже не защитника, так почему же он или Марлос идентичном моменте должны были этого Дюмфиса переигрывать? Где были три ЦЗ, где был опорник?
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 14.06.2021 09:21
    0
    не знаю.. як по мені то він провів один з худших своїх поєдинків... три обрізки.. третій гол його і бущана.. так що хвалить його не має за що.. паршиво зіграв
    Ссылка
    Vladyslav Lukiantsev
    online
      Vladyslav Lukiantsev, 14.06.2021 09:20
    +1
    alekos59, 14.06.2021 09:08
    Бущан - лошара.
    сразу видно диванного иксперда, который не понимает в чем сложность удара с отскоком
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 14.06.2021 09:12
    +1
    alekos59, 14.06.2021 09:07
    Натуральный чепушило и чудило, а за свадебные отзывы жонка платит.
    Не свадебные а хвалебные !!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.06.2021 09:10
    +3
    а толку з цієї статистики ? ...он правий захисник голандців менше відборів зробив, зате став героєм своєї країни!
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 14.06.2021 09:09
    +5
    Третій гол привіз Бущан а недопрацював саме Зінченко і похоронили нічийний результат а загалом Бущан і МИколенко провалили 2 тайм
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 14.06.2021 09:08
    -3
    Бущан - лошара.
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 14.06.2021 09:07
    +1
    Натуральный чепушило и чудило, а за свадебные отзывы жонка платит.
    Ссылка
    oppy
    online
      oppy, 14.06.2021 09:03
    +4
    А чего же он тогда орал на всё поле Бл*****дь, когда не отобрал мяч в воздухе? И когда стало 2:3.......
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 14.06.2021 09:03
    +6
    Третий гол его и Бущана.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 14.06.2021 09:00
    +2
    Треба було не вісім , а двадцять спроб робити! Фігня , а не статистика !
    Ссылка
    Виктор М
    online
      Виктор М, 14.06.2021 08:58
    +10
    А запам'ятають лише дві обрізки і програну боротьбу в третьому голі.
    Ссылка
    Виктор М
    online
      Виктор М, 14.06.2021 08:58
    +10
    А запам'ятають лише дві обрізки і програну боротьбу в третьому голі.
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 14.06.2021 09:03
    +6
    Третий гол его и Бущана.
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 14.06.2021 09:09
    +5
    Третій гол привіз Бущан а недопрацював саме Зінченко і похоронили нічийний результат а загалом Бущан і МИколенко провалили 2 тайм
    Ссылка
    oppy
    online
      oppy, 14.06.2021 09:03
    +4
    А чего же он тогда орал на всё поле Бл*****дь, когда не отобрал мяч в воздухе? И когда стало 2:3.......
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.06.2021 09:10
    +3
    а толку з цієї статистики ? ...он правий захисник голандців менше відборів зробив, зате став героєм своєї країни!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 14.06.2021 09:00
    +2
    Треба було не вісім , а двадцять спроб робити! Фігня , а не статистика !
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 14.06.2021 09:23
    +1
    Vladyslav Lukiantsev, 14.06.2021 09:20
    сразу видно диванного иксперда, который не понимает в чем сложность удара с отскоком
    Диванный эксперт, а в чем сложность было мяч вынести на чужую половину поля, зачем он покатил его на игрока голландцев?
    Ссылка
    Vladyslav Lukiantsev
    online
      Vladyslav Lukiantsev, 14.06.2021 09:20
    +1
    alekos59, 14.06.2021 09:08
    Бущан - лошара.
    сразу видно диванного иксперда, который не понимает в чем сложность удара с отскоком
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 14.06.2021 09:12
    +1
    alekos59, 14.06.2021 09:07
    Натуральный чепушило и чудило, а за свадебные отзывы жонка платит.
    Не свадебные а хвалебные !!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 14.06.2021 09:07
    +1
    Натуральный чепушило и чудило, а за свадебные отзывы жонка платит.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 14.06.2021 09:22
    0
    Ребята, Зина играет в МС левого защитника, играет очень качественно, но при таких подачах мыс выносит не он, а цз, потому как его страхуют, знают что вверху его продавят, а у нас он играл даже не защитника, так почему же он или Марлос идентичном моменте должны были этого Дюмфиса переигрывать? Где были три ЦЗ, где был опорник?
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 14.06.2021 09:21
    0
    не знаю.. як по мені то він провів один з худших своїх поєдинків... три обрізки.. третій гол його і бущана.. так що хвалить його не має за що.. паршиво зіграв
    Ссылка
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