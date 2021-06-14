Шиме ВРСАЛЬКО: «Мы впервые проиграли стартовый матч на Евро»

Левый защитник сборной Хорватии Шиме Врсалько прокомментировал поражение от национальной команды Англии (0:1) в матче группового раунда Евро-2020.

«Мы впервые проиграли стартовый матч на Евро, но это не катастрофа. У нас было несколько хороших моментов, но Англия была все же лучше. Мы отдали все силы. Теперь мы не упустим свой шанс. Я уверен, что в следующих двух матчах все будет по-другому», - сказал Врсалько.

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