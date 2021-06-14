Кэлвин ФИЛЛИПС: «В матче с Хорватией было очень жарко»

Полузащитник сборной Англии Кэлвин Филлипс прокомментировал минимальную победу над национальной командой Хорватии (1:0) в матче группового раунда Евро-2020.
«Получили от игры огромное удовольствие. Было очень жарко, и это сказалось в концовке матча. Очень приятно стать автором голевой передачи и заработать три очка.
Все говорят о том, что я и Деклан Райс конкурируем за одну и ту же позицию, но когда мы играем вместе, я думаю, мы смотримся очень прилично. Для меня большая честь играть рядом с ним», - сказал Филлипс.
Источник — УЕФА
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