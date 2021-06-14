Кэлвин ФИЛЛИПС: «В матче с Хорватией было очень жарко»

Хавбек сборной Англии – о победе в стартовом поединке Евро-2020

  • 14.06.2021 07:39
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Кэлвин ФИЛЛИПС: «В матче с Хорватией было очень жарко»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кэлвин Филлипс

Полузащитник сборной Англии Кэлвин Филлипс прокомментировал минимальную победу над национальной командой Хорватии (1:0) в матче группового раунда Евро-2020.

«Получили от игры огромное удовольствие. Было очень жарко, и это сказалось в концовке матча. Очень приятно стать автором голевой передачи и заработать три очка.

Все говорят о том, что я и Деклан Райс конкурируем за одну и ту же позицию, но когда мы играем вместе, я думаю, мы смотримся очень прилично. Для меня большая честь играть рядом с ним», - сказал Филлипс.

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Источник — УЕФА

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