Кэлвин ФИЛЛИПС: «В матче с Хорватией было очень жарко»

Полузащитник сборной Англии Кэлвин Филлипс прокомментировал минимальную победу над национальной командой Хорватии (1:0) в матче группового раунда Евро-2020.

«Получили от игры огромное удовольствие. Было очень жарко, и это сказалось в концовке матча. Очень приятно стать автором голевой передачи и заработать три очка.

Все говорят о том, что я и Деклан Райс конкурируем за одну и ту же позицию, но когда мы играем вместе, я думаю, мы смотримся очень прилично. Для меня большая честь играть рядом с ним», - сказал Филлипс.

Евро-2020: расписание, анонсы, трансляции, результаты