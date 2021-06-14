Йошко ГВАРДИОЛ: «Мы не показали свой максимум»

Левый защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол прокомментировал поражение от национальной команды Англии (0:1) в матче группового раунда Евро-2020.
«Это был мой первый матч за сборную Хорватии на крупном турнире, и, к сожалению, мы проиграли. Мы знали, что Англия - один из фаворитов турнира, но я не думаю, что сегодня мы показали свой максимум. Мы можем играть лучше. Надеюсь, в следующей игре нам повезет больше», - сказал Гвардиол.
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Источник — УЕФА
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