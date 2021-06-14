Нидерландские СМИ: «Украина отыгралась неожиданно. Но слово взял Дюмфрис»

В воскресенье, 13 июня, состоялся поединок группового раунда Евро-2020, в котором Нидерланды в Амстердаме обыграли сборную Украины со счетом 3:2. Хозяева вели 2:0 по ходу второго тайма, но украинцы сумели сравнять счет. В итоге «оранжевые» все-таки вырвали победу благодаря голу Дюмфриса в концовке встречи.

Нидерландские СМИ не поскупились на хвалебные слова в адрес своей команды, но кое-что перепало и Украине.

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«Дюмфрис стал героем «оранжевых» в захватывающем матче с Украиной», — говорится в заголовке издания NOS.

«В интересном поединке Евро-2020 на «Амстердам Арене» сборная Нидерландов вырвала победу над Украиной в концовке матча благодаря Дюмфрису. Правый защитник «оранжевых» сделал счет 3:2 за пять минут до окончания основного времени встречи.

Правый защитник Дюмфрис оказался самым опасным нападающим «оранжевых» в схеме 5-3-2 Франка де Бура. Он также принял участие в двух первых мячах нидерландской команды.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко остановился на схеме 4-3-3. Руслан Малиновский из «Аталанты» и Александр Зинченко из «Манчестер Сити» в полузащите, а справа в атаке постоянная угроза от левой ноги Андрея Ярмоленко.

Потеря мяча Зинченко на первых минутах привела к острой атаке со стороны «оранжевых», которую самолично организовал Мемфис Депай. Но с его ударом справился вратарь сборной Украины Георгий Бущан.

Защитники сборной Нидерландов Дюмфрис и Патрик ван Анхолт находились глубоко на половине поля соперника. Дюмфрис получил прекрасную возможность забить сразу после паса Вейналдума, но на его пути снова встал Бущан.

После яркого старта поединка, в котором хозяева в сумме не использовали десяток моментов, темп игры несколько снизился. Ближе к концу первого тайма у «оранжевых» снова появились возможности забить. Бущан отразил удар Вейналдума, а Дюмфрис головой пробил мимо ворот.

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Единственное, чего не хватало в хорошей и веселой первой половине матча — голов. Все они случились уже во втором тайме. Дюмфрис продолжал неустанно работать на своем правом фланге и «наработал» сразу два мяча. Бущан прервал прострел защитника, но Вейналдум был точен на добивании.

Этот гол прорвал плотину. После настойчивого отбора Дюмфриса нападающий Вегхорст забил второй гол хозяев. 2:0 — казалось, что Украина уже отказалась от продолжения борьбы.

У Мартена Стекеленбурга было мало работы во втором тайме. В возрасте 38 лет и 264 дней вратарь «Аякса» стал самым возрастным игроком чемпионатов Европы и мира в составе сборной Нидерландов. До этого рекорд принадлежал Эдвину ван дер Сару (37 лет и 236 дней).

Но за четверть часа до завершения основного времени Ярмоленко сместился в центр с правого фланга и красиво пробил в верхний угол. Украина воспрянула духом, и через четыре минуты сравняла счет. Роман Яремчук после штрафного в исполнении Малиновского точно ударил головой.

Но это был еще не конец для Дюмфриса. Правый защитник головой забил победный гол после паса Аке. Это был его первый гол за сборную. «Оранжевые» выдали обнадеживающий старт в чемпионате Европы», — пишет NOS.

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«Оранжевые» начинают чемпионат Европы с победы над Украиной», — гласит заголовок издания NU.

«Сборная Нидерландов начала чемпионат Европы с яркой победы над Украиной со счетом 3:2. Команда Франка де Бура вела 2:0 по ходу встречи, но украинцы вернулись в игру, сделав счет 2:2. Победный гол забил Дензел Дюмфрис незадолго до окончания матча.

«Оранжевые» могли выйти вперед еще в первом тайме, но Дюмфрис упустил два отличных момента, своими шансами не воспользовалась Вейналдум и Депай. Вскоре после перерыва перевес хозяев превратился в голы. На 52-й минуте Вейналдум добил мяч в ворота после прострела Дюмфриса, Вегхорст забил второй гол на 58-й минуте.

Второй мяч казался решающим, но благодаря голам Андрея Ярмоленко (75-я минута) и Романа Яремчука (79-й минута) Украина неожиданно отыгралась, сделав счет 2:2. За пять минут до окончания основного времени Дюмфрис точно ударил головой, сделав счет 3:2, чем принес «оранжевым» упорную, но, прежде всего, заслуженную победу.

Добыв эту победу, «оранжевые» уже близки к выходу в 1/8 финала Евро-2020», — считают журналисты NU.

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«Оранжевые» развеяли скептицизм яркой победой над Украиной», — восторгается издание ED.

«Незадолго до окончания матча казалось, что победа выскользнула из рук «оранжевых». Нападающий Роман Яремчук нанес точный удар головой на 79-й минуте после штрафного удара — и казалось, что уверенная победа внезапно превратилась в ничью 2:2.

За пятнадцать минут до конца матча «оранжевые» вполне заслуженно вели 2:0, но после блестящей атаки Андрея Ярмоленко напряжение неожиданно возросло. То, что в итоге все получилось, было не только вполне заслуженным, но и олицетворяло стойкость голландской команды.

Сборная Нидерландов, к которой так долго относились скептически, с радостью отметила победу в стартовом матче прямо перед родными трибунами. В Нидерландах больше никто не ворчит насчет тактической схемы 5-3-2 в исполнении Франка де Бура. Есть еще много поводов для критики в адрес этой команды, но дорога к победе в группе пока отрыта.

В Амстердаме с первых минут шла увлекательная футбольная борьба, мяч метался между воротами. Начальная фаза была зрелищной с первых секунд, с шансами для обеих команд.

Украина регулярно угрожала воротам «оранжевых», почти всегда атакуя по собственной инициативе. Вингер Андрей Ярмоленко сделал ставку на дуэль один на один с Дейли Блиндом, играя глубоко и почти не оглядываясь на левого защитника Патрика ван Анхолта», — пишет ED.

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Что ж, в Нидерландах довольны победой своей команды, да и кто не был бы доволен? 25-летний правый защитник ПСВ Дензел Дюмфрис стал злым гением для сборной Украины (и, конечно, признанным героем для своей команды). Впрочем, нидерландские СМИ отмечают активность сборной Украины в атаке и боевой дух украинской команды, которая не сдалась после 0:2, а нашла в себе силы сравнять счет в поединке.