Полузащитник Нидерландов: «Я забил гол, потому что мы все верили в успех»

Сборная Нидерландов обыграла команду Украины (3:2) в матче первого тура Евро-2020. Хавбек голландцев Дензел Дюмфрис доволен победой.

«Я забил красивый гол, но не думаю, что это была моя лучшая игра. Можно сказать, что это был самый красивый гол в моей карьере. Удачный удар стал для меня большим облегчением.

Первый гол за сборную – отличный момент! Я был расстроен, потому что хотел забить в первом тайме, и для меня стало большим облегчением, что я получил этот шанс и четко его реализовал.

Я забил гол, потому что мы все время верили в успех. Я знал, что у нас еще будут моменты, и нужно быть готовым их реализовать», - сказал Дюмфрис.

Отметим, что Дензел Дюмфрис был признан лучшим игроком матча.