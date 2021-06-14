Полузащитник Нидерландов: «Я забил гол, потому что мы все верили в успех»

Дензел Дюмфрис доволен победой

  • 14.06.2021 01:45
  • 237 просмотров
  • 1 комментарий
Полузащитник Нидерландов: «Я забил гол, потому что мы все верили в успех»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Нидерландов обыграла команду Украины (3:2) в матче первого тура Евро-2020. Хавбек голландцев Дензел Дюмфрис доволен победой.

«Я забил красивый гол, но не думаю, что это была моя лучшая игра. Можно сказать, что это был самый красивый гол в моей карьере. Удачный удар стал для меня большим облегчением.

Первый гол за сборную – отличный момент! Я был расстроен, потому что хотел забить в первом тайме, и для меня стало большим облегчением, что я получил этот шанс и четко его реализовал.

Я забил гол, потому что мы все время верили в успех. Я знал, что у нас еще будут моменты, и нужно быть готовым их реализовать», - сказал Дюмфрис.

Отметим, что Дензел Дюмфрис был признан лучшим игроком матча.

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.06.2021 01:49
    0
    Якби не наша зіронька, яка ще з фінами показала свій клас, - то не факт, що ти забив би!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.06.2021 01:49
    0
    Якби не наша зіронька, яка ще з фінами показала свій клас, - то не факт, що ти забив би!
    Ссылка
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