Турнирная таблица Евро-2020. Украина занимает 3-е место после 1-го тура

В трех группах уже завершились поединки стартового тура

  • 13.06.2021 23:59
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Турнирная таблица Евро-2020. Украина занимает 3-е место после 1-го тура
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 июня в первом туре Евро-2020 играли сборные Нидерландов и Украины. Хозяева поля выиграли поединок в Амстердаме со счетом 3:2.

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В трех группах уже завершились поединки стартового тура. В турнирной таблице Украина занимает 3-е место после 1-го тура.

Евро-2020. 1-й тур

11 июня

  • 22:00. Турция – Италия – 0:3

12 июня

  • 16:00. Уэльс – Швейцария – 1:1
  • 19:00. Дания – Финляндия – 0:1
  • 22:00. Бельгия – Россия – 3:0

13 июня

  • 16:00. Англия – Хорватия – 1:0
  • 19:00. Австрия – Северная Македония – 3:1
  • 22:00. Нидерланды – Украина – 3:2

14 июня

  • 16:00. Шотландия – Чехия
  • 19:00. Польша – Словакия
  • 22:00. Испания – Швеция

15 июня

  • 19:00. Венгрия – Португалия
  • 22:00. Франция – Германия

Турнирные таблицы

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Источник — Sport.ua

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