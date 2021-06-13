Турнирная таблица Евро-2020. Украина занимает 3-е место после 1-го тура

13 июня в первом туре Евро-2020 играли сборные Нидерландов и Украины. Хозяева поля выиграли поединок в Амстердаме со счетом 3:2.
Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
В трех группах уже завершились поединки стартового тура. В турнирной таблице Украина занимает 3-е место после 1-го тура.
Евро-2020. 1-й тур
11 июня
- 22:00. Турция – Италия – 0:3
12 июня
- 16:00. Уэльс – Швейцария – 1:1
- 19:00. Дания – Финляндия – 0:1
- 22:00. Бельгия – Россия – 3:0
13 июня
- 16:00. Англия – Хорватия – 1:0
- 19:00. Австрия – Северная Македония – 3:1
- 22:00. Нидерланды – Украина – 3:2
14 июня
- 16:00. Шотландия – Чехия
- 19:00. Польша – Словакия
- 22:00. Испания – Швеция
15 июня
- 19:00. Венгрия – Португалия
- 22:00. Франция – Германия
Турнирные таблицы
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Источник — Sport.ua
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