Где смотреть онлайн матч Евро-2020 Шотландия - Чехия

В понедельник, 14 июня, в Глазго состоится поединок Евро-2020 в группе В, в котором сборная Шотландии встретится с командой Чехии. Начало встречи - в 16:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах «Футбол 1» и «Футбол 2», а также с помощью видеосервиса OLL.TV.
Шотландия - Чехия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Шотландия - Чехия.
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Источник — Sport.ua
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