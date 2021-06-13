Где смотреть онлайн матч Евро-2020 Шотландия - Чехия

В понедельник, 14 июня, в Глазго состоится поединок Евро-2020 в группе В, в котором сборная Шотландии встретится с командой Чехии. Начало встречи - в 16:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах «Футбол 1» и «Футбол 2», а также с помощью видеосервиса OLL.TV.

Шотландия - Чехия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Шотландия - Чехия.