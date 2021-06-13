Евтушенко в ближайшее время может покинуть Кристалл

Все решится на встрече тренера с мером Херсона

  • 13.06.2021 15:25
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Евтушенко в ближайшее время может покинуть Кристалл
© ФК Ворскла. Вадим Евтушенко

Херсонский «Кристалл» по итогам чемпионата Первой лиги потерял место в первом дивизионе и новый чемпионат начнет во второй лиге.

С большой долей вероятности пост главного тренера «Кристалла» покинет Вадим Евтушенко, который возглавил херсонцев перед началом второй части чемпионата. Окончательно станет ясно, начнет ли «Кристалл» новый сезон во Второй лиге с другим тренером, станет известно 14 июня, после встречи Вадима Евтушенко с мэром Херсона Игорем Колыхаевым.

Добавим, что в итоговой таблице Первой лиги «Кристалл» занял последнее, 16 место набрав 13 очков. Под руководством Вадима Евтушенко «Кристалл» одержал две победы, три ничьи, в пассиве коллектива девять поражений. В заключительном туре чемпионата херсонцы сыграли вничью с тернопольской «Нивой» - 1:1.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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