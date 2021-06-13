13 июня в матче первого тура Евро-2020 сойдутся сборные Англии и Хорватии.

Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 16:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.

Англия – Хорватия. Евро-2020. Группа D. Смотреть онлайн. LIVE трансляция