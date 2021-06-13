Журналист: «На колено перед Лукаку? Россию в расизме обвиняют мудаки»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отказ сборной России преклонить колено перед матчем против Бельгии (0:3) в матче 1-го тура Евро-2020:

«Нам надо было персонально перед Лукаку опуститься на одно колено, чтобы он нас простил, так? Футболисты сборной России все делали правильно. Тот, кто обвиняет нас в расизме – мудаки. На них не стоит обращать внимания.

Мы против расизма. Расизм – чудовищная штука! Но за это надо вставать на одно колено? Важно, что у человека внутри, а не снаружи. Мы все здравые люди. Наша команда молодцы. Все остальные пусть идут в жопу».

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