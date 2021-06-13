Это расистский сигнал! В FARE отреагировали на свист россиян бельгийцам

Болельщики России освистали бельгийскую команду, вставшую на колено

  • 13.06.2021 02:10
  • 1086 просмотров
  • 15 комментариев
Это расистский сигнал! В FARE отреагировали на свист россиян бельгийцам
© Getty Images/Global Images Ukraine

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировала свист на стадионе в Санкт-Петербурге перед началом матча Евро-2020 между Россией и Бельгией:

«Прискорбно и досадно, что сегодня вечером болельщики России освистали бельгийскую команду, вставшую на колено.

Этот жест – прогрессивный символ, призывающий к расовому равенству. Решение сборной Бельгии встать на колено перед матчем – это их выбор. Свистеть – это является символом крайнего неуважения и, на наш взгляд, посылает расистский сигнал, понимают это люди или нет.

Мы призываем всех сторонников воздержаться от освистывания игроков, которые демонстрируют свою приверженность расовой справедливости».

Игроки сборной Бельгии встали на одно колено в поддержку движения по борьбе с расизмом перед матчем с Россией. Футболисты сборной России при этом не стали участвовать в акции движения BLM. Во время акции бельгийцев на стадионе был сильный свист.

В Санкт-Петербурге освистали вставших на колено игроков сборной Бельгии

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Источник — Спорт-Экспресс

(4 голоса)

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Комментарии
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 13.06.2021 03:17
    0
    Lion, 13.06.2021 03:01
    Становиться на колено это и есть расизм!!!
    Откройте глаза, только этого никто не видит!!!!
    Вот и освистали расизм......
    Освистали расизм саме росіяни, де інших людей називають чорножопі, хачі, ари, хохли, чурки, піндоси і таке інше, до того ж масово. Доводилося жити і бувати в рф, надивився. І не в БЛМ там річ була. Якщо нашим випаде з ними грати, освистають і команду і гімн. Навіть, якщо наши на коліно не встануть.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 13.06.2021 03:13
    +1
    Этот жест – прогрессивный символ, призывающий к расовому равенству.
    ------------------------------
    Fare, вы в своем уме? Становится на колено это не равенство а Расизм!!!!
    Ну тогда пускай чёрные взаимно становятся на колено перед белыми!!!! Пускай покажут равенство!!
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 13.06.2021 03:05
    -1
    Viacheslav123, 13.06.2021 02:29
    Этот жесть как раз таки говорит о расовом неравенстве. Приклоняясь перед чернокожими, мы показываем что они лучше нас. Это уже расизм по отношению к бледнолицым. Они не лучше и не хуже нас, поэтому комедию абсурда с приклонением пора заканчивать!
    та хоть нехай перед інопланетянами покланяються. ЯКА ТОБІ РІЗНИЦЯ? Цей маразм з ненавистю до БЛМ ніколи не зрозумію. Ніхто тебе НІЧОГО не заставляє робити.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 13.06.2021 03:01
    0
    Роман Порывай, 13.06.2021 02:54
    Вона має віношення до "уважухи" до рф. Не подобається їм BLM, то не ставайте самі на коліно, а освистування - то бидлячество
    Становиться на колено это и есть расизм!!!
    Откройте глаза, только этого никто не видит!!!!
    Вот и освистали расизм......
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 13.06.2021 02:54
    -1
    Lion, 13.06.2021 02:48
    Ты сгорнул все в одно ведро! Какое отношение имеет война в Украине или жизнь в России к BLM??
    Вона має віношення до "уважухи" до рф. Не подобається їм BLM, то не ставайте самі на коліно, а освистування - то бидлячество
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 13.06.2021 02:53
    -2
    Сумно і прикро, але газпром титульний спонсор, тому ми глибоко занепокоєні
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 13.06.2021 02:51
    -1
    elcomendante, 13.06.2021 02:43
    В Украине меньше бухарей? В Британии? Вообще с каким смыслом был написан коммент, обсудить проблему или просто наср..ть?
    В Україні менше лодирів з манію величі. А висловлювати повагу хамам-вболівальникам країни, яка щоденно вбиває українців - маразм! От для цього був комент
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 13.06.2021 02:49
    -1
    Burevestnik, 13.06.2021 02:47
    ""Какого хера мы должны...""
    Вы - это те, которые из РФ?
    Это те, которые отобрали у Грузии Абхазию?
    Это те, которые отобрали у Грузии Южную Осетию?
    Это те, которые аннексировали Крим?
    Это те, которые развязали войну на Донбассе?
    Все тобой меречислено какое отношение имеет к BLM????
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 13.06.2021 02:48
    -1
    Роман Порывай, 13.06.2021 02:31
    Уважуха жителям РФ, що вбиває українців і де лінивих бухариків з манію величі не менше, ніж серед темношкірих? Може ще лайки з сердечками за таке хамсто треба?
    Ты сгорнул все в одно ведро! Какое отношение имеет война в Украине или жизнь в России к BLM??
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 13.06.2021 02:47
    0
    Fragma1, 13.06.2021 02:26
    За это уважуха! Какого хера мы должны кланяться перед черными? Зайдите в их гетто будучи белым, разве что на органы уедешь! Сталкивался с черными в разных странах, ленивые пи....ЮАР показатель, были белые - был порядок, сейчас полный хаос и срач!!!!
    ""Какого хера мы должны...""
    Вы - это те, которые из РФ?
    Это те, которые отобрали у Грузии Абхазию?
    Это те, которые отобрали у Грузии Южную Осетию?
    Это те, которые аннексировали Крим?
    Это те, которые развязали войну на Донбассе?
    Ссылка
    elcomendante
    online
      elcomendante, 13.06.2021 02:43
    -1
    Роман Порывай, 13.06.2021 02:31
    Уважуха жителям РФ, що вбиває українців і де лінивих бухариків з манію величі не менше, ніж серед темношкірих? Може ще лайки з сердечками за таке хамсто треба?
    В Украине меньше бухарей? В Британии? Вообще с каким смыслом был написан коммент, обсудить проблему или просто наср..ть?
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 13.06.2021 02:31
    -1
    Fragma1, 13.06.2021 02:26
    За это уважуха! Какого хера мы должны кланяться перед черными? Зайдите в их гетто будучи белым, разве что на органы уедешь! Сталкивался с черными в разных странах, ленивые пи....ЮАР показатель, были белые - был порядок, сейчас полный хаос и срач!!!!
    Уважуха жителям РФ, що вбиває українців і де лінивих бухариків з манію величі не менше, ніж серед темношкірих? Може ще лайки з сердечками за таке хамсто треба?
    Ссылка
    Viacheslav123
    online
      Viacheslav123, 13.06.2021 02:29
    0
    Этот жесть как раз таки говорит о расовом неравенстве. Приклоняясь перед чернокожими, мы показываем что они лучше нас. Это уже расизм по отношению к бледнолицым. Они не лучше и не хуже нас, поэтому комедию абсурда с приклонением пора заканчивать!
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 13.06.2021 02:26
    -1
    За это уважуха! Какого хера мы должны кланяться перед черными? Зайдите в их гетто будучи белым, разве что на органы уедешь! Сталкивался с черными в разных странах, ленивые пи....ЮАР показатель, были белые - был порядок, сейчас полный хаос и срач!!!!
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 13.06.2021 02:18
    -1
    Это Рашисты....! Я не удивляюсь... Так что все тут в порядке вещей...От них другого не ожидаю никогда..
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 13.06.2021 03:13
    +1
    Этот жест – прогрессивный символ, призывающий к расовому равенству.
    ------------------------------
    Fare, вы в своем уме? Становится на колено это не равенство а Расизм!!!!
    Ну тогда пускай чёрные взаимно становятся на колено перед белыми!!!! Пускай покажут равенство!!
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 13.06.2021 03:17
    0
    Lion, 13.06.2021 03:01
    Становиться на колено это и есть расизм!!!
    Откройте глаза, только этого никто не видит!!!!
    Вот и освистали расизм......
    Освистали расизм саме росіяни, де інших людей називають чорножопі, хачі, ари, хохли, чурки, піндоси і таке інше, до того ж масово. Доводилося жити і бувати в рф, надивився. І не в БЛМ там річ була. Якщо нашим випаде з ними грати, освистають і команду і гімн. Навіть, якщо наши на коліно не встануть.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 13.06.2021 03:01
    0
    Роман Порывай, 13.06.2021 02:54
    Вона має віношення до "уважухи" до рф. Не подобається їм BLM, то не ставайте самі на коліно, а освистування - то бидлячество
    Становиться на колено это и есть расизм!!!
    Откройте глаза, только этого никто не видит!!!!
    Вот и освистали расизм......
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 13.06.2021 02:47
    0
    Fragma1, 13.06.2021 02:26
    За это уважуха! Какого хера мы должны кланяться перед черными? Зайдите в их гетто будучи белым, разве что на органы уедешь! Сталкивался с черными в разных странах, ленивые пи....ЮАР показатель, были белые - был порядок, сейчас полный хаос и срач!!!!
    ""Какого хера мы должны...""
    Вы - это те, которые из РФ?
    Это те, которые отобрали у Грузии Абхазию?
    Это те, которые отобрали у Грузии Южную Осетию?
    Это те, которые аннексировали Крим?
    Это те, которые развязали войну на Донбассе?
    Ссылка
    Viacheslav123
    online
      Viacheslav123, 13.06.2021 02:29
    0
    Этот жесть как раз таки говорит о расовом неравенстве. Приклоняясь перед чернокожими, мы показываем что они лучше нас. Это уже расизм по отношению к бледнолицым. Они не лучше и не хуже нас, поэтому комедию абсурда с приклонением пора заканчивать!
    Ссылка
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