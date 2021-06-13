В Санкт-Петербурге освистали вставших на колено игроков сборной Бельгии

Болельщики в Санкт-Петербурге освистали игроков сборной Бельгии, которые встали на одно колено в поддержку движения по борьбе с расизмом перед матчем Евро-2020 с Россией.



Футболисты сборной России при этом не стали участвовать в акции движения BLM. Во время акции бельгийцев на стадионе был сильный свист.



Отметим, что сборная Бельгии выиграла со счетом 3:0, два гола забил Ромелу Лукаку.