В Санкт-Петербурге освистали вставших на колено игроков сборной Бельгии

Болельщики в Санкт-Петербурге освистали игроков сборной Бельгии, которые встали на одно колено в поддержку движения по борьбе с расизмом перед матчем Евро-2020 с Россией.
Футболисты сборной России при этом не стали участвовать в акции движения BLM. Во время акции бельгийцев на стадионе был сильный свист.
Отметим, что сборная Бельгии выиграла со счетом 3:0, два гола забил Ромелу Лукаку.
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Источник — Спорт-Экспресс
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Как постановка на колено может или нет влиять на любовь или не любовь к неграм??!
А если вдруг появится какая-то организация типа Gay Lives Matter, то всех будут заставлять становиться раком и раздвигать булки ???
Мир ещё раз разделится на два лагеря -
те кто будет и кто не будет?
а вот когда я увидел как уэльс со швейцарцами на коленях стояли...
ну не знаю, это уже перебор
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Среди «белых рабов» преобладали ИРЛАНДЦЫ, захваченные АНГЛИЧАНАМИ в ходе покорения Ирландии в 1649—1651 годах ( Временами , в самой Англии ущемления ирландцев доходили до того, что за УБИЙСТВО ирландца англичанин не только не наказывался телесно, но даже не подвергался штрафу.!!!!!!!)
а вот когда я увидел как уэльс со швейцарцами на коленях стояли...
ну не знаю, это уже перебор
а вот когда я увидел как уэльс со швейцарцами на коленях стояли...
ну не знаю, это уже перебор
а вот когда я увидел как уэльс со швейцарцами на коленях стояли...
ну не знаю, это уже перебор
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