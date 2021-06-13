В Санкт-Петербурге освистали вставших на колено игроков сборной Бельгии

Ромелу Лукаку не оценил юмора

  • 13.06.2021 00:37
  • 3354 просмотра
  • 21 комментарий
В Санкт-Петербурге освистали вставших на колено игроков сборной Бельгии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Болельщики в Санкт-Петербурге освистали игроков сборной Бельгии, которые встали на одно колено в поддержку движения по борьбе с расизмом перед матчем Евро-2020 с Россией.
 
Футболисты сборной России при этом не стали участвовать в акции движения BLM. Во время акции бельгийцев на стадионе был сильный свист.
 
Отметим, что сборная Бельгии выиграла со счетом 3:0, два гола забил Ромелу Лукаку.

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Источник — Спорт-Экспресс

(15 голосов)

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Комментарии
    elcomendante
    online
      elcomendante, 13.06.2021 01:48
    0
    firstromario, 13.06.2021 01:47
    Де ви всі беретесь? Взагалі ніколи тут тебе не бачив а як про чорних мова зайшла тут вас повно понабиралось. Візьми цей весь свій расизм і задумайся. Якщо ти насправді правий, якою загрозою можуть вони тобі бути? Вони просто не мають ніяких фінансів що б вплинути на світ. Зараз корпорації вирішили підлизатисьдо БЛМ але закони не міняються. Вся система на місці і білим як було добре так і буде.
    Я на этом сайте еще при Копие был (еще с 2009-го), просто редко вступаю в дискуссии.
    Ссылка
    vas kuz
    online
      vas kuz, 13.06.2021 01:48
    0
    не зміг прочитати й половини коментів...я б теж можливо не встав на коліно за цей BLM тому що я їм особисто нічим не винуватий,але довбойоби що пишуть про "чорних" при тому що бачили їх максимум в кіно-ви навіть не расисти,а просто звичайні імбецили...я б міг зрозуміти якщо б мова була про кацапів-тому що вони просто неЛюди,але колір шкіри ніяк не впливає на Людяність...
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 13.06.2021 01:47
    +1
    elcomendante, 13.06.2021 01:41
    Мне интересно в каком штате ты живешь и живешь ли вообще там! В Чикаго негров воспринимают хуже, чем цыганей. Потому что они ведут такой же образ жизни. Лентяи и в мыслях как же что-то поиметь не работая. Наркота и прочее. Так уж сложилось у них и не нужно тут рассказавать про их сбережения и доход. Они вечные лентяи. И их вопли про "рассизм", это очередная попытка по-манипулировать и что-то получит на-шару. А тема рассизма реально перегибается сейчас. Книжки правят.. Фильмы тоже. За свое рабство (которое было 200 лет назад) негрилы нормальное пособие сейчас получают и бонусы. Маразм крепчает
    Де ви всі беретесь? Взагалі ніколи тут тебе не бачив а як про чорних мова зайшла тут вас повно понабиралось. Візьми цей весь свій расизм і задумайся. Якщо ти насправді правий, якою загрозою можуть вони тобі бути? Вони просто не мають ніяких фінансів що б вплинути на світ. Зараз корпорації вирішили підлизатисьдо БЛМ але закони не міняються. Вся система на місці і білим як було добре так і буде.
    Ссылка
    elcomendante
    online
      elcomendante, 13.06.2021 01:42
    -3
    Fragma1, 13.06.2021 01:31
    Может потому что эти пи.... ленивые и они считают что им все должны!? Я работаю на флоте и хуже швартовщиков чем черные я не видел, все на изи, все в лень, конченное отребье которое только на кнут должно рассчитывать! Правда но они такое отношение заслужили! Пока был белый человек в ЮАР - жили процветали, как только забрали власть, начали тонуть в собственном дерьме!
    ВОТ! Полное описание этих уродов черножопых
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    elcomendante
    online
      elcomendante, 13.06.2021 01:41
    -2
    firstromario, 13.06.2021 01:26
    Коментарі тут мене ніколи не перестануть дивувати. І чим ви кращі за кацапів? Ну стали на коліно, чим вам від того гірше? Боїтесь що чорні світ захватять? До цього дуууууже далеко. В Штатах наприклад середньостатичний чорний має в ДЕСЯТЬ раз менше заощаджень ніж білий. І навіть якщо ви вважаєте що це справедливо вони вам ніякої загрози с такими статками не несуть. Особливо в Україні де є конкретний ворог і це далеко не чорні.
    Мне интересно в каком штате ты живешь и живешь ли вообще там! В Чикаго негров воспринимают хуже, чем цыганей. Потому что они ведут такой же образ жизни. Лентяи и в мыслях как же что-то поиметь не работая. Наркота и прочее. Так уж сложилось у них и не нужно тут рассказавать про их сбережения и доход. Они вечные лентяи. И их вопли про "рассизм", это очередная попытка по-манипулировать и что-то получит на-шару. А тема рассизма реально перегибается сейчас. Книжки правят.. Фильмы тоже. За свое рабство (которое было 200 лет назад) негрилы нормальное пособие сейчас получают и бонусы. Маразм крепчает
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 13.06.2021 01:36
    +1
    Fragma1, 13.06.2021 01:31
    Может потому что эти пи.... ленивые и они считают что им все должны!? Я работаю на флоте и хуже швартовщиков чем черные я не видел, все на изи, все в лень, конченное отребье которое только на кнут должно рассчитывать! Правда но они такое отношение заслужили! Пока был белый человек в ЮАР - жили процветали, как только забрали власть, начали тонуть в собственном дерьме!
    Ну і в Південній Африці тоді повна %опа була. Почитай трохи про це.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 13.06.2021 01:34
    -1
    Oleg Savchuk, 13.06.2021 00:55
    Потім мокши кажуть шо хтось фашисти, самі ж ненавидять весь світ ,всі інші народи й раси ,просто нацики й кати
    Почитай про любовь НаглоСаксов, а именно англичан к индусам - может тебя попустит.
    /
    Как постановка на колено может или нет влиять на любовь или не любовь к неграм??!
    А если вдруг появится какая-то организация типа Gay Lives Matter, то всех будут заставлять становиться раком и раздвигать булки ???
    Мир ещё раз разделится на два лагеря -
    те кто будет и кто не будет?
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 13.06.2021 01:34
    +1
    Fragma1, 13.06.2021 01:31
    Может потому что эти пи.... ленивые и они считают что им все должны!? Я работаю на флоте и хуже швартовщиков чем черные я не видел, все на изи, все в лень, конченное отребье которое только на кнут должно рассчитывать! Правда но они такое отношение заслужили! Пока был белый человек в ЮАР - жили процветали, как только забрали власть, начали тонуть в собственном дерьме!
    Так в ДЕСЯТЬ разів. Яким то лінивим треба бути що б в ДЕСЯТЬ разів мати менше заощаджень? Але навіть якщо тобі це всеодно, чого ти боїшся. Світом правлять гроші і в чорних їх нема. Нічого тобі не загрожує.
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 13.06.2021 01:31
    -1
    firstromario, 13.06.2021 01:26
    Коментарі тут мене ніколи не перестануть дивувати. І чим ви кращі за кацапів? Ну стали на коліно, чим вам від того гірше? Боїтесь що чорні світ захватять? До цього дуууууже далеко. В Штатах наприклад середньостатичний чорний має в ДЕСЯТЬ раз менше заощаджень ніж білий. І навіть якщо ви вважаєте що це справедливо вони вам ніякої загрози с такими статками не несуть. Особливо в Україні де є конкретний ворог і це далеко не чорні.
    Может потому что эти пи.... ленивые и они считают что им все должны!? Я работаю на флоте и хуже швартовщиков чем черные я не видел, все на изи, все в лень, конченное отребье которое только на кнут должно рассчитывать! Правда но они такое отношение заслужили! Пока был белый человек в ЮАР - жили процветали, как только забрали власть, начали тонуть в собственном дерьме!
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 13.06.2021 01:30
    +1
    Pavel Yakimovich, 13.06.2021 01:02
    ну бельгийцев, которые пол африки кошмарили - еще понять можно
    а вот когда я увидел как уэльс со швейцарцами на коленях стояли...
    ну не знаю, это уже перебор
    Уельс це частина Велокобританії. Вони також не мало з Африки вивезли. Та й Швейцарія далеко не свята.
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 13.06.2021 01:26
    -2
    Правильно сделали! Зайди белый в гетто - заживо зажарят! А у нас черные на изи ходят и бизнес строят!!! Респект в этом к рашке, я такого же мнения, самые расисты это нигеры!
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 13.06.2021 01:26
    0
    Коментарі тут мене ніколи не перестануть дивувати. І чим ви кращі за кацапів? Ну стали на коліно, чим вам від того гірше? Боїтесь що чорні світ захватять? До цього дуууууже далеко. В Штатах наприклад середньостатичний чорний має в ДЕСЯТЬ раз менше заощаджень ніж білий. І навіть якщо ви вважаєте що це справедливо вони вам ніякої загрози с такими статками не несуть. Особливо в Україні де є конкретний ворог і це далеко не чорні.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 13.06.2021 01:19
    -1
    В США , по состоянию на 1860 год, из 12-миллионного населения 15 американских штатов, где сохранялось рабство, 4 миллиона были рабами. Из 1,5 млн семей, живущих в этих штатах, более 390 тыс. семей имели рабов.
    /
    Среди «белых рабов» преобладали ИРЛАНДЦЫ, захваченные АНГЛИЧАНАМИ в ходе покорения Ирландии в 1649—1651 годах ( Временами , в самой Англии ущемления ирландцев доходили до того, что за УБИЙСТВО ирландца англичанин не только не наказывался телесно, но даже не подвергался штрафу.!!!!!!!)
    Ссылка
    Viacheslav123
    online
      Viacheslav123, 13.06.2021 01:02
    +1
    А вот тут, я их полностью поддерживаю. Пора заканчивать этот маразм с приклонением перед чернокожими
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 13.06.2021 01:02
    0
    ну бельгийцев, которые пол африки кошмарили - еще понять можно
    а вот когда я увидел как уэльс со швейцарцами на коленях стояли...
    ну не знаю, это уже перебор
    Ссылка
    Volk
    online
      Volk, 13.06.2021 00:57
    -5
    Я бы тоже освистал
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 13.06.2021 00:55
    +4
    Потім мокши кажуть шо хтось фашисти, самі ж ненавидять весь світ ,всі інші народи й раси ,просто нацики й кати
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 13.06.2021 00:46
    +4
    Скоро в школах каждый урок будет начинаться с этой процедуры....Неужели люди не понимают всего идиотизма такого действия?
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 13.06.2021 00:44
    +5
    Всё верно, если мой пра-пра дед и в глаза не видел этого чернокожего.....почему его пра-правнук должен преклонять колено?
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 13.06.2021 00:43
    +7
    недоумки своих кривоногих футболистов за такую игру и результат освистать не додумались, 1 удар в створ в домашней игре
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 13.06.2021 00:43
    +7
    недоумки своих кривоногих футболистов за такую игру и результат освистать не додумались, 1 удар в створ в домашней игре
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 13.06.2021 00:44
    +5
    Всё верно, если мой пра-пра дед и в глаза не видел этого чернокожего.....почему его пра-правнук должен преклонять колено?
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 13.06.2021 00:55
    +4
    Потім мокши кажуть шо хтось фашисти, самі ж ненавидять весь світ ,всі інші народи й раси ,просто нацики й кати
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 13.06.2021 00:46
    +4
    Скоро в школах каждый урок будет начинаться с этой процедуры....Неужели люди не понимают всего идиотизма такого действия?
    Ссылка
    dima.krot
    online
      dima.krot, 13.06.2021 00:40
    +3
    Ну так то я с ними согласен. Как и многие футболисты, которые не хотят этого делать.
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 13.06.2021 01:47
    +1
    elcomendante, 13.06.2021 01:41
    Мне интересно в каком штате ты живешь и живешь ли вообще там! В Чикаго негров воспринимают хуже, чем цыганей. Потому что они ведут такой же образ жизни. Лентяи и в мыслях как же что-то поиметь не работая. Наркота и прочее. Так уж сложилось у них и не нужно тут рассказавать про их сбережения и доход. Они вечные лентяи. И их вопли про "рассизм", это очередная попытка по-манипулировать и что-то получит на-шару. А тема рассизма реально перегибается сейчас. Книжки правят.. Фильмы тоже. За свое рабство (которое было 200 лет назад) негрилы нормальное пособие сейчас получают и бонусы. Маразм крепчает
    Де ви всі беретесь? Взагалі ніколи тут тебе не бачив а як про чорних мова зайшла тут вас повно понабиралось. Візьми цей весь свій расизм і задумайся. Якщо ти насправді правий, якою загрозою можуть вони тобі бути? Вони просто не мають ніяких фінансів що б вплинути на світ. Зараз корпорації вирішили підлизатисьдо БЛМ але закони не міняються. Вся система на місці і білим як було добре так і буде.
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 13.06.2021 01:36
    +1
    Fragma1, 13.06.2021 01:31
    Может потому что эти пи.... ленивые и они считают что им все должны!? Я работаю на флоте и хуже швартовщиков чем черные я не видел, все на изи, все в лень, конченное отребье которое только на кнут должно рассчитывать! Правда но они такое отношение заслужили! Пока был белый человек в ЮАР - жили процветали, как только забрали власть, начали тонуть в собственном дерьме!
    Ну і в Південній Африці тоді повна %опа була. Почитай трохи про це.
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 13.06.2021 01:34
    +1
    Fragma1, 13.06.2021 01:31
    Может потому что эти пи.... ленивые и они считают что им все должны!? Я работаю на флоте и хуже швартовщиков чем черные я не видел, все на изи, все в лень, конченное отребье которое только на кнут должно рассчитывать! Правда но они такое отношение заслужили! Пока был белый человек в ЮАР - жили процветали, как только забрали власть, начали тонуть в собственном дерьме!
    Так в ДЕСЯТЬ разів. Яким то лінивим треба бути що б в ДЕСЯТЬ разів мати менше заощаджень? Але навіть якщо тобі це всеодно, чого ти боїшся. Світом правлять гроші і в чорних їх нема. Нічого тобі не загрожує.
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 13.06.2021 01:30
    +1
    Pavel Yakimovich, 13.06.2021 01:02
    ну бельгийцев, которые пол африки кошмарили - еще понять можно
    а вот когда я увидел как уэльс со швейцарцами на коленях стояли...
    ну не знаю, это уже перебор
    Уельс це частина Велокобританії. Вони також не мало з Африки вивезли. Та й Швейцарія далеко не свята.
    Ссылка
    Viacheslav123
    online
      Viacheslav123, 13.06.2021 01:02
    +1
    А вот тут, я их полностью поддерживаю. Пора заканчивать этот маразм с приклонением перед чернокожими
    Ссылка
    elcomendante
    online
      elcomendante, 13.06.2021 01:48
    0
    firstromario, 13.06.2021 01:47
    Де ви всі беретесь? Взагалі ніколи тут тебе не бачив а як про чорних мова зайшла тут вас повно понабиралось. Візьми цей весь свій расизм і задумайся. Якщо ти насправді правий, якою загрозою можуть вони тобі бути? Вони просто не мають ніяких фінансів що б вплинути на світ. Зараз корпорації вирішили підлизатисьдо БЛМ але закони не міняються. Вся система на місці і білим як було добре так і буде.
    Я на этом сайте еще при Копие был (еще с 2009-го), просто редко вступаю в дискуссии.
    Ссылка
    vas kuz
    online
      vas kuz, 13.06.2021 01:48
    0
    не зміг прочитати й половини коментів...я б теж можливо не встав на коліно за цей BLM тому що я їм особисто нічим не винуватий,але довбойоби що пишуть про "чорних" при тому що бачили їх максимум в кіно-ви навіть не расисти,а просто звичайні імбецили...я б міг зрозуміти якщо б мова була про кацапів-тому що вони просто неЛюди,але колір шкіри ніяк не впливає на Людяність...
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 13.06.2021 01:26
    0
    Коментарі тут мене ніколи не перестануть дивувати. І чим ви кращі за кацапів? Ну стали на коліно, чим вам від того гірше? Боїтесь що чорні світ захватять? До цього дуууууже далеко. В Штатах наприклад середньостатичний чорний має в ДЕСЯТЬ раз менше заощаджень ніж білий. І навіть якщо ви вважаєте що це справедливо вони вам ніякої загрози с такими статками не несуть. Особливо в Україні де є конкретний ворог і це далеко не чорні.
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 13.06.2021 01:02
    0
    ну бельгийцев, которые пол африки кошмарили - еще понять можно
    а вот когда я увидел как уэльс со швейцарцами на коленях стояли...
    ну не знаю, это уже перебор
    Ссылка
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