Стал известен состав сборной Украины на отбор к Евролиге и ЧМ-2021

Главный тренер сборной Украины по пляжному футболу Николай Костенко объявил состав команды, который отправится в Португалию на отборочные турниры Евролиги и Чемпионата Мира-2021.

Вратари: Андрей Неруш (Гриффин), Владимир Гладченко (Сервит), Денис Сабатюк (Альтернатива)

Универсалы: Игорь Борсук (Артур Мьюзик), Олег Зборовский (NC Beachsoccer), Максим Войток (Сервит), Александр Корнейчук (Сервит), Юрий Щерица (Сервит), Андрей Пашко (Сервит), Ярослав Заворотный (Сервит), Олег Сиренко (Альтернатива), Константин Макеев (Сервит), Дмитрий Медведь (Сервит), Дмитрий Войтенко (Сервит), Иван Глуцкий (Сервит), Роман Пачев (Артур Мьюзик)

В понедельник, 14 июня, украинская делегация вылетает в Назаре, где состоятся оба отборочных турнира. Отбор на Суперфинал Евролиги стартует 17 июня - Украина в этот день сыграет против Германии, 18 числа против Азербайджана, а 19-го против Португалии.

После одного дня отдыха начнется европейская квалификация к Чемпионату Мира, который пройдет с 21 по 27 июня. Украина сыграет в группе А вместе с Португалией, Турцией и с одним из победителей Дивизиона Б. В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а победители четвертьфинальных матчей получат пропуска в финальную часть Чемпионата Мира-2021.

Во время подготовки к ответственным матчам украинцы дважды обыграли Молдову - 6:2 и 3:1.