Стал известен состав сборной Украины на отбор к Евролиге и ЧМ-2021

В июне сборную Украины по пляжному футболу ждут ответственные матчи

  • 13.06.2021 03:32
  • 242 просмотра
  • 0 комментариев
Стал известен состав сборной Украины на отбор к Евролиге и ЧМ-2021
© beachsoccer.org.ua

Главный тренер сборной Украины по пляжному футболу Николай Костенко объявил состав команды, который отправится в Португалию на отборочные турниры Евролиги и Чемпионата Мира-2021.

Вратари: Андрей Неруш (Гриффин), Владимир Гладченко (Сервит), Денис Сабатюк (Альтернатива)

Универсалы: Игорь Борсук (Артур Мьюзик), Олег Зборовский (NC Beachsoccer), Максим Войток (Сервит), Александр Корнейчук (Сервит), Юрий Щерица (Сервит), Андрей Пашко (Сервит), Ярослав Заворотный (Сервит), Олег Сиренко (Альтернатива), Константин Макеев (Сервит), Дмитрий Медведь (Сервит), Дмитрий Войтенко (Сервит), Иван Глуцкий (Сервит), Роман Пачев (Артур Мьюзик)

В понедельник, 14 июня, украинская делегация вылетает в Назаре, где состоятся оба отборочных турнира. Отбор на Суперфинал Евролиги стартует 17 июня - Украина в этот день сыграет против Германии, 18 числа против Азербайджана, а 19-го против Португалии.

После одного дня отдыха начнется европейская квалификация к Чемпионату Мира, который пройдет с 21 по 27 июня. Украина сыграет в группе А вместе с Португалией, Турцией и с одним из победителей Дивизиона Б. В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а победители четвертьфинальных матчей получат пропуска в финальную часть Чемпионата Мира-2021.

Во время подготовки к ответственным матчам украинцы дважды обыграли Молдову - 6:2 и 3:1.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности