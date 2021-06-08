Украина победила Молдову в товарищеском матче по пляжному футболу

Второй матч между сборными Украины и Молдовы состоится завтра, 9 июня

  • 08.06.2021 22:30
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Украина победила Молдову в товарищеском матче по пляжному футболу
© beachsoccer.org.ua. Николай Костенко

Сборная Украины по пляжному футболу одержала победу в первом из двух запланированных товарищеских матчей в Молдове.

В рамках подготовки к отборочному турниру Евролиги-2021 и европейской квалификации ЧМ-2021 подопечные Николая Костенко сегодня, 8 июня, в Кишиневе на стадионе Parcul La Izvor в контрольном матче встречались с командой Молдовы.

Счет в стартовом тайме открыли хозяева арены, однако усилиями Дмитрия Войтенко и Андрея Пашко сине-желтые до первого перерыва не только отыгрались, но и вышли вперед.

В начале второй 12-минутки молдовские футболисты сравняли счет, но в дальнейшем доминировали украинцы. Войтенко оформил дубль, а Заворотний и Медведь довели преимущество команды до трех мячей.

В начале третьего тайма Максим Войток воспользовался ошибкой соперника и установил окончательный результат матча – 6:2 в пользу сборной Украины.

Итоги поединка подвел главный тренер сборной Украины Николай Костенко: «К сожалению, нас несколько подвела погода. Просто на разминке перед игрой начался ливень, песок стал тяжелым, и очень быстро намокли мячи. Утром мы планировали применить некоторые тактические схемы в атаке, однако из-за дождя этого не вышло.

Несмотря на это, результат есть. Задачи, стоявшие перед командой в обороне, полностью выполнены. Мы пропустили всего два мяча, но один из них просто курьезный, а второй – со штрафного. Сыграли в защите плотно, хорошо переходили из обороны в атаку. С первого тайма мы завладели инициативой и заставили соперника отрабатывать без мяча. Наши же ребята хорошо использовали передачи, играли через вратаря, поэтому не удивительно, что игроки сборной Молдовы функционально подсели».

Пляжный футбол

Товарищеский матч, 8 июня

Молдова – Украина – 2:6

Голы: Истрати (7), Гуржуй (15) – Войтенко (10, 18), Пашко (11), Заворотний (19), Медведь (24), Войток (27).

Украина: Гладченко, Войток, И. Борсук, Щерица, Войтенко, Макеев, Корнийчук, Медведь, Пашко, Сиренко, Сабатюк, Заворотний, Неруш.

Следующий товарищеский матч между сборными Украины и Молдовы состоится завтра, 9 июня (начало – в 12:00).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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