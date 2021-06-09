Украина во второй раз победила Молдову в рамках подготовки к Евролиге

Сборная Украины по пляжному футболу одержала достаточно уверенную победу и во втором товарищеском матче в Молдове.

После победы днем ​​ранее в первом товарищеском поединке с командой Молдовы (6:2) подопечные Николая Костенко 9 июня провели в Кишиневе вторую контрольную встречу с хозяевами арены Parcul La Izvor. Украинцы готовятся к отборочному турниру Евролиги 2021 и европейской квалификации ЧМ-2021 в Португалии.

В первом тайме, несмотря на ощутимую игровое преимущество, сине-желтым лишь раз удалось расписаться в воротах соперника. Голом отметился Андрей Неруш. Во второй 12-минутке усилиями Андрея Пашко наша команда забила еще один мяч. В заключительном тайме оппоненты обменялись голами (у украинцев мяч на свой счет записал Юрий Щерица). В итоге 3:1 – победа сборной Украины.

Поединок прокомментировал главный тренер сборной Украины Николай Костенко: «Конечно, хотелось бы несколько лучшей реализации моментов. Но, к сожалению, ребятам не хватало немного точности на завершающей стадии. Есть некоторые вопросы и к стандартным положениям. Но сегодня мы несколько изменили тактические схемы ведения атаки и испытали новые сочетания в четверках.

Первый тайм мы очень хорошо контролировали мяч, прекрасно взаимодействовали в одно касание. Сейчас ребята находятся еще в плотном тренировочном процессе, поэтому играют если не на фоне усталости, то под интенсивным рабочим режимом. Пока им немного не хватает свежести, но до начала Евролиги еще неделя. За это время на тренировках в Киеве и Португалии мы поработаем над недостатками».

Напомним, следующим турниром, в котором примет участие сборная Украины по пляжному футболу, будет отборочный этап Евролиги 2021. Он будет проходить в португальском Назаре с 16 до 20 июня.

Пляжный футбол

Товарищеский матч, 9 июня

Молдова – Украина – 1:3

Голы: Подлеснов (32) – Неруш (6), Пашко (20), Щерица (27).

Украина: Гладченко, Войток, И. Борсук, Щерица, Войтенко, Макеев, Корнийчук, Медведь, Пашко, Сиренко, Сабатюк, Заворотний, Неруш.