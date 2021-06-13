Кристиан Эриксен назван лучшим игроком матча Дания – Финляндия

В субботу сборная Финляндии в своем дебютном поединке финальной стадии чемпионатов Европы обыграла Данию со счетом 1:0.

Но встреча запомнилась еще и ужасным моментом, когда Кристиан Эриксен потерял сознание. Футболисту сборной Дании оказывали помощь прямо на поле, а болельщики во всем мире с замиранием сердца следили за ситуацией.

Полузащитник сборной Дании завершил встречу на 43-й минуте. Тем не менее, именно Эриксена УЕФА признала лучшим игроком матча в Копенгагене.