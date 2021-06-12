Врач Интера: «У Эриксена не было ковида и проблем с сердцем»

Футболист всегда успешно проходил все тесты

  • 12.06.2021 23:42
  • 2657 просмотров
  • 3 комментария
Врач Интера: «У Эриксена не было ковида и проблем с сердцем»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Представитель медицинского штаба «Интера» прокомментировали потерю сознания полузащитника Кристиана Эриксена, которая случилась в матче Евро-2020 Дания – Финляндия (0:1).
 
Доктор заявил, что футболист не болел ковидом, также у него не наблюдалось проблем с сердцем, игрок всегда успешно проходил все тесты.

Напомним, что поединок Дания – Финляндия, который стартовал в 19:00, был остановлен из-за чрезвычайной ситуации
 
Футболист Дании Кристиан Эриксен сначала рухнул на газон, после чего ему даже понадобился массаж сердца. После этого игрока унесли с поля с кислородной маской и увезли в госпиталь.

Команды возобновили игру лишь в 21:30 после того как узнали, что жизни игрока ничего не угрожает.

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Источник — Twitter

(11 голосов)

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Комментарии
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 12.06.2021 23:56
    0
    OKs100, 12.06.2021 23:51
    Тогда новичек?
    Скорее что-то похожее как у Кличко было
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 12.06.2021 23:56
    0
    Новичок...и тут лапти
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 12.06.2021 23:51
    +1
    Тогда новичек?
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 12.06.2021 23:51
    +1
    Тогда новичек?
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 12.06.2021 23:56
    0
    OKs100, 12.06.2021 23:51
    Тогда новичек?
    Скорее что-то похожее как у Кличко было
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 12.06.2021 23:56
    0
    Новичок...и тут лапти
    Ссылка
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