Врач Интера: «У Эриксена не было ковида и проблем с сердцем»

Представитель медицинского штаба «Интера» прокомментировали потерю сознания полузащитника Кристиана Эриксена, которая случилась в матче Евро-2020 Дания – Финляндия (0:1).



Доктор заявил, что футболист не болел ковидом, также у него не наблюдалось проблем с сердцем, игрок всегда успешно проходил все тесты.

Напомним, что поединок Дания – Финляндия, который стартовал в 19:00, был остановлен из-за чрезвычайной ситуации.



Футболист Дании Кристиан Эриксен сначала рухнул на газон, после чего ему даже понадобился массаж сердца. После этого игрока унесли с поля с кислородной маской и увезли в госпиталь.

Команды возобновили игру лишь в 21:30 после того как узнали, что жизни игрока ничего не угрожает.