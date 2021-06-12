Президент УЕФА: «Желаю Эриксену скорейшего и полного восстановления»

Президент УЕФА Александер Чеферин поддержал игрока сборной Дании Кристиана Эриксена, потерявшего сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии.



«В такие моменты не думаешь ни о чем другом. Я желаю Кристиану скорейшего и полного восстановления и прошу Бога дать его семье веру и силы.



В такие моменты единение футбольной семьи особенно сильно. Все направляют Кристиану и его семье наилучшие пожелания. Футбол прекрасен – и Кристиан прекрасно в него играет», – отметил Чеферин.



Сообщалось, что игрок пришел в себя, его жизни ничего не угрожает.