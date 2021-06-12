Президент УЕФА: «Желаю Эриксену скорейшего и полного восстановления»

Александер Чеферин поддержал футболиста сборной Дании

  • 12.06.2021 23:18
  • 1204 просмотра
  • 1 комментарий
Президент УЕФА: «Желаю Эриксену скорейшего и полного восстановления»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УЕФА Александер Чеферин поддержал игрока сборной Дании Кристиана Эриксена, потерявшего сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии.
 
«В такие моменты не думаешь ни о чем другом. Я желаю Кристиану скорейшего и полного восстановления и прошу Бога дать его семье веру и силы.
 
В такие моменты единение футбольной семьи особенно сильно. Все направляют Кристиану и его семье наилучшие пожелания. Футбол прекрасен – и Кристиан прекрасно в него играет», – отметил Чеферин.
 
Сообщалось, что игрок пришел в себя, его жизни ничего не угрожает

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Face Control
      Face Control, 13.06.2021 00:03
    0
    Да, это сейчас самое главное, футбол может подождать.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 13.06.2021 00:03
    0
    Да, это сейчас самое главное, футбол может подождать.
    Ссылка
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