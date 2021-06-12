ФОТО. Игроки сборной Украины провели тренировку и поддержали Эриксена

В субботу сборная Украины провела тренировку на «Йохан Кройф Арене», где завтра состоится наш стартовый матч на Евро против команды Нидерландов (начало в 22:00).



После вечерней тренировки футболисты сборной Украины узнали о жутком случае, произошедшем в Копенгагене, во время матча Дания - Финляндия.



Андрей Шевченко и вся сборная Украины сразу же решили поддержать Кристиана Эриксена, сделав коллективный пост в соцсетях со словами: «Держись, Кристиан, мы с тобой!».