ФОТО. Игроки сборной Украины провели тренировку и поддержали Эриксена

Украины проводят подготовку к матчу со сборной Нидерландов

  • 12.06.2021 22:54
  • 5553 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Игроки сборной Украины провели тренировку и поддержали Эриксена
© УАФ

В субботу сборная Украины провела тренировку на «Йохан Кройф Арене», где завтра состоится наш стартовый матч на Евро против команды Нидерландов (начало в 22:00).
 
После вечерней тренировки футболисты сборной Украины узнали о жутком случае, произошедшем в Копенгагене, во время матча Дания - Финляндия.
 
Андрей Шевченко и вся сборная Украины сразу же решили поддержать Кристиана Эриксена, сделав коллективный пост в соцсетях со словами: «Держись, Кристиан, мы с тобой!».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(14 голосов)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 12.06.2021 22:57
    +7
    только на колено не вздумайте вставать!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 12.06.2021 22:57
    +7
    только на колено не вздумайте вставать!
    Ссылка
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