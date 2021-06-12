ВИДЕО. Крис, я люблю тебя. Лукаку посвятил Эриксену гол в ворота России

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку посвятил гол в ворота России на Евро-2020 одноклубнику Кристиану Эриксену из сборной Дании.
Лукаку подбежал к камере и сказал: «Крис, я люблю тебя».
Отметим, что Эриксен потерял сознание в матче против Финляндии, ему делали массаж сердца прямо на поле и увезли в госпиталь.
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Источник — Sport.ua
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Бельгійцям - перемоги!
Гарний вчинок!
Бельгійцям - перемоги!
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