ВИДЕО. Крис, я люблю тебя. Лукаку посвятил Эриксену гол в ворота России

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку посвятил гол в ворота России на Евро-2020 одноклубнику Кристиану Эриксену из сборной Дании.



Лукаку подбежал к камере и сказал: «Крис, я люблю тебя».



Отметим, что Эриксен потерял сознание в матче против Финляндии, ему делали массаж сердца прямо на поле и увезли в госпиталь.