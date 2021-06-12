ВИДЕО. Крис, я люблю тебя. Лукаку посвятил Эриксену гол в ворота России

Одноклубник датского футболиста передал привет партнеру по команде

  • 12.06.2021 23:04
  • 6676 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Крис, я люблю тебя. Лукаку посвятил Эриксену гол в ворота России
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку посвятил гол в ворота России на Евро-2020 одноклубнику Кристиану Эриксену из сборной Дании.
 
Лукаку подбежал к камере и сказал: «Крис, я люблю тебя».
 
Отметим, что Эриксен потерял сознание в матче против Финляндии, ему делали массаж сердца прямо на поле и увезли в госпиталь.

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Источник — Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
    n.tkach
    online
      n.tkach, 13.06.2021 00:16
    0
    Уважение.
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    Руслан Косенко
    online
      Руслан Косенко, 12.06.2021 23:38
    -1
    Руслан Косенко, 12.06.2021 23:38
    То,что они преклонили колено-наоборот молодцы.видел новость,что Голландия на Евро не будет преклонять колено в пользу БЛМ,и очень надеюсь,что в завтрашнем матче Украина последует их примеру.Но это мое мнение чисто на все эти жесты солидарности..к Рашке отношусь не очень положительно(мягко сказано)
    Не преклонили)
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    Руслан Косенко
    online
      Руслан Косенко, 12.06.2021 23:38
    +2
    D.Lanskoy, 12.06.2021 23:33
    А рашкованы еще и колено не преклонили. Я не то чтобы фанат движения БЛМ, но это сейчас просто признак солидарности во имя расового равенства. Рашка как всегда показывает "особый путь". На самом деле, расизм в рашке цветет и пахнет, я впервые видел проявления расизма именно в Москве. Это просто показательно. Цивилизационная пропасть.
    То,что они преклонили колено-наоборот молодцы.видел новость,что Голландия на Евро не будет преклонять колено в пользу БЛМ,и очень надеюсь,что в завтрашнем матче Украина последует их примеру.Но это мое мнение чисто на все эти жесты солидарности..к Рашке отношусь не очень положительно(мягко сказано)
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 12.06.2021 23:33
    +1
    А рашкованы еще и колено не преклонили. Я не то чтобы фанат движения БЛМ, но это сейчас просто признак солидарности во имя расового равенства. Рашка как всегда показывает "особый путь". На самом деле, расизм в рашке цветет и пахнет, я впервые видел проявления расизма именно в Москве. Это просто показательно. Цивилизационная пропасть.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 12.06.2021 23:12
    +9
    Молодец
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 12.06.2021 23:09
    +22
    Респект!
    Гарний вчинок!
    Бельгійцям - перемоги!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 12.06.2021 23:09
    +22
    Респект!
    Гарний вчинок!
    Бельгійцям - перемоги!
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 12.06.2021 23:12
    +9
    Молодец
    Ссылка
    Руслан Косенко
    online
      Руслан Косенко, 12.06.2021 23:38
    +2
    D.Lanskoy, 12.06.2021 23:33
    А рашкованы еще и колено не преклонили. Я не то чтобы фанат движения БЛМ, но это сейчас просто признак солидарности во имя расового равенства. Рашка как всегда показывает "особый путь". На самом деле, расизм в рашке цветет и пахнет, я впервые видел проявления расизма именно в Москве. Это просто показательно. Цивилизационная пропасть.
    То,что они преклонили колено-наоборот молодцы.видел новость,что Голландия на Евро не будет преклонять колено в пользу БЛМ,и очень надеюсь,что в завтрашнем матче Украина последует их примеру.Но это мое мнение чисто на все эти жесты солидарности..к Рашке отношусь не очень положительно(мягко сказано)
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 12.06.2021 23:33
    +1
    А рашкованы еще и колено не преклонили. Я не то чтобы фанат движения БЛМ, но это сейчас просто признак солидарности во имя расового равенства. Рашка как всегда показывает "особый путь". На самом деле, расизм в рашке цветет и пахнет, я впервые видел проявления расизма именно в Москве. Это просто показательно. Цивилизационная пропасть.
    Ссылка
    n.tkach
    online
      n.tkach, 13.06.2021 00:16
    0
    Уважение.
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