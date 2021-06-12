Сувенирные лавки в России проверят на наличие формы сборной Украины

Магазины сувенирной продукции к Евро-2020 в Санкт-Петербурге проверят на наличие новой формы сборной Украины.
Точки торговли продукцией чемпионата Европы по футболу будут инспектировать на основании экспертизы, которая оценивала форму Украины в контексте посягательства на территориальную целостность России и иных форм экстремизма.
В частности, идет о сувенирной торговле на стадионе, где сборная России в субботу сыграет со сборной Бельгии («Газпром Арена», Санкт-Петербург - прим.)
Другой источник издания сообщает, что не стоит ожидать в Санкт-Петербурге продажу форм всех сборных-участников чемпионата Европы, тем более, если игры этой сборной в городе проводится не будут.
Источник — Интерфакс
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У нас на евро 2012 например продавали форму тех сборных, которые играли у нас.
В РФ нашей формы я думаю нет.
А если и есть то заклеят так как Павелко договорился.
Зачем вообще про форму продолжать.
Евро начался и ни одной статьи по завтрашним играм
У нас на евро 2012 например продавали форму тех сборных, которые играли у нас.
В РФ нашей формы я думаю нет.
А если и есть то заклеят так как Павелко договорился.
Зачем вообще про форму продолжать.
Евро начался и ни одной статьи по завтрашним играм
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