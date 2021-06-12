Сувенирные лавки в России проверят на наличие формы сборной Украины

Магазины сувенирной продукции к Евро-2020 в Санкт-Петербурге проверят на наличие новой формы сборной Украины.



Точки торговли продукцией чемпионата Европы по футболу будут инспектировать на основании экспертизы, которая оценивала форму Украины в контексте посягательства на территориальную целостность России и иных форм экстремизма.



В частности, идет о сувенирной торговле на стадионе, где сборная России в субботу сыграет со сборной Бельгии («Газпром Арена», Санкт-Петербург - прим.)



Другой источник издания сообщает, что не стоит ожидать в Санкт-Петербурге продажу форм всех сборных-участников чемпионата Европы, тем более, если игры этой сборной в городе проводится не будут.