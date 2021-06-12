Сувенирные лавки в России проверят на наличие формы сборной Украины

Первым делом проверят точки торговли возле «Газпром Арены»

  • 12.06.2021 22:18
  • 1388 просмотров
  • 7 комментариев
Сувенирные лавки в России проверят на наличие формы сборной Украины
© УАФ

Магазины сувенирной продукции к Евро-2020 в Санкт-Петербурге проверят на наличие новой формы сборной Украины.
 
Точки торговли продукцией чемпионата Европы по футболу будут инспектировать на основании экспертизы, которая оценивала форму Украины в контексте посягательства на территориальную целостность России и иных форм экстремизма.
 
В частности, идет о сувенирной торговле на стадионе, где сборная России в субботу сыграет со сборной Бельгии («Газпром Арена», Санкт-Петербург - прим.)
 
Другой источник издания сообщает, что не стоит ожидать в Санкт-Петербурге продажу форм всех сборных-участников чемпионата Европы, тем более, если игры этой сборной в городе проводится не будут.

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Источник — Интерфакс

(15 голосов)

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Комментарии
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 12.06.2021 22:36
    0
    Так нехай Павелко хай піднімає. Хіба це не порушення. Чи з нього "перемог" досить...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 12.06.2021 22:30
    0
    Бред. Все что завезено, точно учтено. А никто из подполы не будет продавать .
    У нас на евро 2012 например продавали форму тех сборных, которые играли у нас.
    В РФ нашей формы я думаю нет.
    А если и есть то заклеят так как Павелко договорился.
    Зачем вообще про форму продолжать.
    Евро начался и ни одной статьи по завтрашним играм
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 12.06.2021 22:25
    +4
    маразм крепчает
    Ссылка
    kylt_lichnosti
      kylt_lichnosti, 12.06.2021 22:24
    +4
    Будут через закладки продавать
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 12.06.2021 22:24
    +4
    які ж вони убогі..
    Ссылка
    Влад Старцев
      Влад Старцев, 12.06.2021 22:24
    +7
    Бояться что им не хватит формы
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 12.06.2021 22:21
    +4
    А у них всё пылает!
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 12.06.2021 22:24
    +7
    Бояться что им не хватит формы
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 12.06.2021 22:25
    +4
    маразм крепчает
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 12.06.2021 22:24
    +4
    Будут через закладки продавать
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 12.06.2021 22:24
    +4
    які ж вони убогі..
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 12.06.2021 22:21
    +4
    А у них всё пылает!
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 12.06.2021 22:36
    0
    Так нехай Павелко хай піднімає. Хіба це не порушення. Чи з нього "перемог" досить...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 12.06.2021 22:30
    0
    Бред. Все что завезено, точно учтено. А никто из подполы не будет продавать .
    У нас на евро 2012 например продавали форму тех сборных, которые играли у нас.
    В РФ нашей формы я думаю нет.
    А если и есть то заклеят так как Павелко договорился.
    Зачем вообще про форму продолжать.
    Евро начался и ни одной статьи по завтрашним играм
    Ссылка
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