ВИДЕО. Финны аплодировали сборной Дании, которая возвращалась на поле

Игроки сборной Финляндии с уважение встретили команду Дании, которая приняла решение продолжить матч Евро-2020.



Напомним, что поединок Дания – Финляндия, который стартовал в 19:00, был остановлен из-за чрезвычайной ситуации.



Футболист Дании Кристиан Эриксен сначала рухнул на газон, после чего ему даже понадобился массаж сердца. После этого игрока унесли с поля с кислородной маской и увезли в госпиталь.



Команды возобновили игру лишь в 21:30 после того как узнали, что здоровью игрока ничего не угрожает.