ВИДЕО. Финны аплодировали сборной Дании, которая возвращалась на поле

Игроки сборной Финляндии с уважение встретили команду Дании, которая приняла решение продолжить матч Евро-2020.
Напомним, что поединок Дания – Финляндия, который стартовал в 19:00, был остановлен из-за чрезвычайной ситуации.
Футболист Дании Кристиан Эриксен сначала рухнул на газон, после чего ему даже понадобился массаж сердца. После этого игрока унесли с поля с кислородной маской и увезли в госпиталь.
Команды возобновили игру лишь в 21:30 после того как узнали, что здоровью игрока ничего не угрожает.
🇩🇰 Уважение 🇫🇮— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 12, 2021
Поправляйся, Кристиан!#ЕВРО2020 pic.twitter.com/bRqsxYWBdb
Источник — УЕФА
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