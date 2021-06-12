УЕФА: Начало матча Бельгия – Россия переносить не будут

Матч Евро-2020 между Бельгией и Россией состоится в 22:00 по киевскому времени, как и планировалось. Об этом сообщает УЕФА.
Отметим, что матч Дания – Финляндия, который стартовал в 19:00, был остановлен из-за чрезвычайной ситуации. Команды возобновили игру лишь в 21:30.
Футболист Дании Кристиан Эриксен сначала рухнул на газон, после чего ему даже понадобился массаж сердца. После этого игрока унесли с поля с кислородной маской и увезли в госпиталь.
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Источник — УЕФА
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