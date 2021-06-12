Андрей ШЕВЧЕНКО: «Цыганков чувствует себя лучше»

Наставник сборной Украины – о поединке против Нидерландов

  • 12.06.2021 19:29
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Цыганков чувствует себя лучше»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел предматчевую пресс-конференцию перед стартовым матчем Евро-2020 против Нидерландов:

- Вам предстоит играть в гостях, при чужих болельщиках. Насколько сложно это будет?
- Это привычная ситуация, если не брать последний год, когда зрителей на трибунах вообще не было. Мы будем играть в очень хорошей атмосфере, против нас будет играть очень хорошая команда. Мы понимаем все сложности, которые будут нас ожидать, но мы к ним готовы. Мы с уважением относимся к нашему сопернику, у них много талантливых игроков.

- Кто будет основным вратарем вашей команды?
- Я, как всегда, состав говорить не буду. Но я уже определился на 99%. Состав вы узнаете завтра перед игрой. Больше информации по этому поводу я давать не буду.

- В каком состоянии Виктор Цыганков? И готов ли к игре Тарас Степаненко?
- Цыганков чувствует себя лучше, сегодня он будет тренироваться в общей группе. Мы будем следить за его тренировкой. Он постоянно прибавляет.

Что касается Тараса Степаненко – он прошел все сборы, сыграл все товарищеские матчи, готовился вместе со всеми. Он готов выходить на игру.

- Что вы думаете о голландском футболе? Кто ваш любимый голландский игрок и тренер?
- Йоханн Кройфф для меня ролевая модель и как игрок, и как тренер. Ваш футбол был построен на команде, в которой он играл, и которую тренировал. Это большая эпоха в мировом футболе. Для меня это эталон в футболе.

- Почему вы начали подготовку к Евро настолько рано, и вызвали сразу 35 игроков?
- Мы все живем в ситуации с коронавирусом. Мы должны быть на 100% уверены, что у нас не будут вылетать игроки. То, что мы рассматривали 35-36 человек, связано с тем, что мы хотели себя обезопасить от проблемных ситуаций. Ну и плюс мы вызвали молодежь, чтобы просмотреть ее.

- Какая атмосфера в команде? Будете ли вы рассматривать прогноз Де Бура на победу Нидерландов как дополнительную мотивацию?
- Атмосфера в сборной прекрасная. Нам не нужны дополнительные стимулы, ребята знают важность этих игр. Команда заслужила эту путевку на Евро, и для нас это мечта, которую мы хотим осуществить. Дополнительные стимулы нам не нужны.

- Я говорил с несколькими игроками сборной Украины, они сказали, что хотят победить Нидерланды. Как вы собираетесь это делать?
- У нас есть четкий план. Современный футбол требует баланса в игре – и в обороне, и в атаке. Если завтра мы будем соблюдать этот баланс – у нас будут шансы добиться положительного результата.

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Источник — Sport.ua

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