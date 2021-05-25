Тренер сборной Нидерландов: «Обыграем Украину 3:1»

Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур поделился ожиданиями от выступлений своей команды на групповом этапе Евро-2020:
- Ваши ожидания от первых двух матчей?
- Сборную Украины обыграем со счетом 3:1, а сборную Австрии – 2:1. Думаю, после первых двух туров мы обеспечим себе выход в плей-офф.
- А потом проиграете третью игру Северной Македонии?
- Нет, мы выиграем со счетом 3:0. Может быть разумнее занять второе место в группе. Ведь если мы станем первыми в группе, то выйдем на кого-то из группы смерти – Францию, Португалию или Германию.
Матч Нидерланды – Украина состоится 13 июня в Амстердаме.
Источник — Voetbalzone
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Вот такой прогноз )))
Если честно то немного обидно. Не знаю как там Шевченку. Но реально на душе не хорошо, даже огрызнуться в коментах не хочется
вот такой вот расклад.
Вот такой прогноз )))
Вот такой прогноз )))
Вот такой прогноз )))
Если честно то немного обидно. Не знаю как там Шевченку. Но реально на душе не хорошо, даже огрызнуться в коментах не хочется
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