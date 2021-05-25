Тренер сборной Нидерландов: «Обыграем Украину 3:1»

Франк Де Бур уверен в своей команде

  • 25.05.2021 21:43
  • 4764 просмотра
  • 23 комментария
Тренер сборной Нидерландов: «Обыграем Украину 3:1»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Де Бур

Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур поделился ожиданиями от выступлений своей команды на групповом этапе Евро-2020:

- Ваши ожидания от первых двух матчей?
- Сборную Украины обыграем со счетом 3:1, а сборную Австрии – 2:1. Думаю, после первых двух туров мы обеспечим себе выход в плей-офф.

- А потом проиграете третью игру Северной Македонии?
- Нет, мы выиграем со счетом 3:0. Может быть разумнее занять второе место в группе. Ведь если мы станем первыми в группе, то выйдем на кого-то из группы смерти – Францию, Португалию или Германию.

Матч Нидерланды – Украина состоится 13 июня в Амстердаме.

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Источник — Voetbalzone

(16 голосов)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 25.05.2021 22:51
    +1
    unforgiven Den, 25.05.2021 22:33
    Немец немцу рознь.Австрийцы никогда даже до полуфиналов не добирались.Как и сб.ГДР,тоже немцы.Австрияки это крепкая средняя по уровню команда,не более.
    в них зараз зібралось золоте покоління, як вони самі про це кажуть. За потенціалом австрійці можуть і в 1/4 вийти. рано чи пізно цю збірну повинно прорвати, де більшість гравців є лідерами клубів бундесліги
    Ссылка
    ENJOY__
      ENJOY__, 25.05.2021 22:41
    -2
    Если Шевченко будет ставить динамовцев, то счет будет еще крупнее
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    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 25.05.2021 22:38
    0
    шутник однако. Хотя так лучше чем банальные слова.
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    Maks
      Maks, 25.05.2021 22:35
    -1
    Они там все в Голландии наркеты или что?
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    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 25.05.2021 22:33
    0
    RomarioUA, 25.05.2021 22:16
    Вот его Нидерланды мы точно взуем, минимум - ничья. Австрия - максимум ничья, немецкий порядок нам шансов не даст. А Македония - ну хоть бы ничья, выйдем шапками закидать и влетим.
    Вот такой прогноз )))
    Немец немцу рознь.Австрийцы никогда даже до полуфиналов не добирались.Как и сб.ГДР,тоже немцы.Австрияки это крепкая средняя по уровню команда,не более.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 25.05.2021 22:31
    0
    Эти выводы все из за плохой игры в последних 3х матчах нашей сборной.
    Если честно то немного обидно. Не знаю как там Шевченку. Но реально на душе не хорошо, даже огрызнуться в коментах не хочется
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 25.05.2021 22:31
    0
    У нас хорошая сборная, но куда-то пропала сыгранность в атаке.
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    Andy_P
    online
      Andy_P, 25.05.2021 22:29
    -1
    Ему кто-то по секрету сообщил, что в воротах будет Толик, вот он и поскромничал даже...
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    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 25.05.2021 22:28
    -1
    Не спеши...торопыга.Украина и Австрия выходят с группы
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    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 25.05.2021 22:21
    -1
    ой, да вас что мы что австрийцы выиграют мы будем бодаться с Австрией за 1/2 место, а вы с македонией за 3/4.
    вот такой вот расклад.
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    Al Zolo
      Al Zolo, 25.05.2021 22:16
    +3
    все зависит от настроя наших парней-если как с французами то будет 3-1 но в нашу пользу а если как с казахами то и 0-5 возможен
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    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 25.05.2021 22:16
    +1
    Вот его Нидерланды мы точно взуем, минимум - ничья. Австрия - максимум ничья, немецкий порядок нам шансов не даст. А Македония - ну хоть бы ничья, выйдем шапками закидать и влетим.
    Вот такой прогноз )))
    Ссылка
    pas2012
    online
      pas2012, 25.05.2021 22:12
    +3
    Видно коноплі забагато покурив)))
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    maverik
    online
      maverik, 25.05.2021 22:04
    +3
    Будет ничья,судя по нашим последним результатам мы это умеем делать с любым соперником !!!))) Если серьёзно шансы есть первая игра,недооценка соперника да и мы не мальчик для битья ,главное чтобы отдача была на 100 процентов ...И чтобы не говорили у нас есть кому забивать.
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.05.2021 22:03
    +2
    Украине повезло, так как тренер сборной Нидерландов видимо полный ..... .
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    norma_zap
    online
      norma_zap, 25.05.2021 21:53
    +9
    Судя по счету они нас всерьёз не принимают и уже вышли со 100% результатом из группы - нам это только на руку.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 25.05.2021 21:49
    -4
    Его понять можно в этой эбеме сборной закрытого клуба имени павелка-ахметки, забить могут только два игрока - Малиновский и Цыганков, остальные ну вы сами понимаете, слабые кортики.
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    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 25.05.2021 21:48
    +5
    Самоуверенность, это конечно хорошо! Но смотрите что бы не получилось, как на Евро 2012...
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    нестор
    online
      нестор, 25.05.2021 21:47
    +11
    Лучше слить Украине, а потом играть за второе место.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 25.05.2021 21:46
    +3
    Понятно, что считает Австрию сильнее нас, а Македонию слабее, самих себя, понятное дело ставит вне конкуренции!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 25.05.2021 21:43
    +18
    пессимист...думает мы забьем...
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 25.05.2021 21:47
    +11
    Лучше слить Украине, а потом играть за второе место.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 25.05.2021 21:53
    +9
    Судя по счету они нас всерьёз не принимают и уже вышли со 100% результатом из группы - нам это только на руку.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 21:45
    +7
    та ты шо
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 25.05.2021 21:48
    +5
    Самоуверенность, это конечно хорошо! Но смотрите что бы не получилось, как на Евро 2012...
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 25.05.2021 21:44
    +4
    Михаил Степанов, 25.05.2021 21:43
    пессимист...думает мы забьем...
    😂😂👍
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 25.05.2021 22:16
    +3
    все зависит от настроя наших парней-если как с французами то будет 3-1 но в нашу пользу а если как с казахами то и 0-5 возможен
    Ссылка
    pas2012
    online
      pas2012, 25.05.2021 22:12
    +3
    Видно коноплі забагато покурив)))
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 25.05.2021 22:04
    +3
    Будет ничья,судя по нашим последним результатам мы это умеем делать с любым соперником !!!))) Если серьёзно шансы есть первая игра,недооценка соперника да и мы не мальчик для битья ,главное чтобы отдача была на 100 процентов ...И чтобы не говорили у нас есть кому забивать.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 25.05.2021 21:46
    +3
    Понятно, что считает Австрию сильнее нас, а Македонию слабее, самих себя, понятное дело ставит вне конкуренции!
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 25.05.2021 22:16
    +2
    Вот его Нидерланды мы точно взуем, минимум - ничья. Австрия - максимум ничья, немецкий порядок нам шансов не даст. А Македония - ну хоть бы ничья, выйдем шапками закидать и влетим.
    Вот такой прогноз )))
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.05.2021 22:03
    +2
    Украине повезло, так как тренер сборной Нидерландов видимо полный ..... .
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 25.05.2021 22:51
    +1
    unforgiven Den, 25.05.2021 22:33
    Немец немцу рознь.Австрийцы никогда даже до полуфиналов не добирались.Как и сб.ГДР,тоже немцы.Австрияки это крепкая средняя по уровню команда,не более.
    в них зараз зібралось золоте покоління, як вони самі про це кажуть. За потенціалом австрійці можуть і в 1/4 вийти. рано чи пізно цю збірну повинно прорвати, де більшість гравців є лідерами клубів бундесліги
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 25.05.2021 22:38
    0
    шутник однако. Хотя так лучше чем банальные слова.
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 25.05.2021 22:33
    0
    RomarioUA, 25.05.2021 22:16
    Вот его Нидерланды мы точно взуем, минимум - ничья. Австрия - максимум ничья, немецкий порядок нам шансов не даст. А Македония - ну хоть бы ничья, выйдем шапками закидать и влетим.
    Вот такой прогноз )))
    Немец немцу рознь.Австрийцы никогда даже до полуфиналов не добирались.Как и сб.ГДР,тоже немцы.Австрияки это крепкая средняя по уровню команда,не более.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 25.05.2021 22:31
    0
    Эти выводы все из за плохой игры в последних 3х матчах нашей сборной.
    Если честно то немного обидно. Не знаю как там Шевченку. Но реально на душе не хорошо, даже огрызнуться в коментах не хочется
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 25.05.2021 22:31
    0
    У нас хорошая сборная, но куда-то пропала сыгранность в атаке.
    Ссылка
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