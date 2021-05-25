Тренер сборной Нидерландов: «Обыграем Украину 3:1»

Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур поделился ожиданиями от выступлений своей команды на групповом этапе Евро-2020:

- Ваши ожидания от первых двух матчей?

- Сборную Украины обыграем со счетом 3:1, а сборную Австрии – 2:1. Думаю, после первых двух туров мы обеспечим себе выход в плей-офф.

- А потом проиграете третью игру Северной Македонии?

- Нет, мы выиграем со счетом 3:0. Может быть разумнее занять второе место в группе. Ведь если мы станем первыми в группе, то выйдем на кого-то из группы смерти – Францию, Португалию или Германию.

Матч Нидерланды – Украина состоится 13 июня в Амстердаме.