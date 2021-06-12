Финальный турнир Евро-2020 начался, и Украина стартует на нем 13 июня матчем против Нидерландов.

В субботу, 12 июня – предматчевые мероприятия: в 17:45 Андрей Шевченко и Александр Зинченко дадут виртуальную (таков регламент турнира) пресс-конференцию для СМИ в конференц-зале «Йохан Кройфф Арены», а в 18:30 на этом стадионе начнется официальная тренировка сине-желтых.

Пресс-конференция Шевченко в Амстердаме. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом.