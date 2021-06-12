ФОТО. Перелет сборной Украины в Амстердам и день рождения тренера команды

Заключительный день привычного рабочей недели для сборной Украины стал началом финального отсчета до стартового матча на Евро-2020.

Пятницу сине-желтые начали утренней тренировкой на стадионе «Волунтари». Уже с 10 утра в столице Румынии царила жара, что, впрочем, нормально для первой трети июня. Просто после длительных холодных дождей все уже начали забывать – как это, когда припекает солнце. Перед началом занятия Андрей Шевченко от имени команды поздравил именинника дня – 11 июня исполнилось 34 года тренеру по физподготовке Ивану Баштовому, которого ребята наградили аплодисментами. Сам же Иван отблагодарил их «особыми» упражнениями во время традиционной разминки.

После этого ребята сыграли в гандбол футбольным мячом, когда после передач руками следует направить шарообразного в ворота головой. Такие игровые активности способствуют координации и взаимодействия, а еще является прекрасным средством для эмоциональной разрядки. В продолжение тренировки футболисты перешли к работе с мячом в более присущий этому виду спорта способ – ногами, работая в игровых сериях.

После интенсивной часовой тренировки команда вернулась в гостиницу «Каро», а Роман Безус и Артем Беседин еще и успели дать пресс-конференцию в Украинском медиацентре.

Завершив обед вкусным малиновым именинным тортом, сборники выехали в аэропорт Беняса, откуда в 16:00 вылетели в Амстердам. Согласно процедуре финального турнира, сразу с самолета команда пересела в автобус, который просто с полотна вывоз сине-желтых за пределы аэропорта – через ворота Джорджа Буша. Этот выезд из аэропорта Схипхол назван в честь американского президента, поскольку именно он первым использовал эти ворота во время своего официального визита в Нидерланды.

У гостиницы «Гаят Ридженси» сборную Украины ждало несколько болельщиков в сине-желтых цветах. Конечно, администрация отеля поставила ограничительные барьеры, которые обеспечивали необходимую социальную дистанцию, однако сам факт присутствия болельщиков, которые поддерживали команду бодрящими криками, был очень приятный игрокам. Сейчас, в условиях жесткого карантина, из-за которого украинцам невозможно приехать в Нидерланды, чтобы поддержать нашу команду лично, каждый такой визуальный контакт со своими фанами трудно переоценить.

После ужина сборники отправились на массаж и отдых одновременно наблюдая за трансляцией стартового матча Евро-2020 Турция – Италия. Финальный турнир начался, и Украина стартует на нем уже послезавтра. А в субботу – уже предматчевые мероприятия: в 17:45 Андрей Шевченко и Александр Зинченко дадут виртуальную (таков регламент турнира) пресс-конференцию для СМИ в конференц-зале «Йохан Кройфф Арены», а в 18:30 на этом стадионе начнется официальная тренировка сине-желтых.

ФОТО. Перелет сборной Украины в Амстердам