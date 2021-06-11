ФОТО. Сборная Украины прибыла в Амстердам на матч Евро-2020 с Нидерландами

11 июня национальная команда Украины чартерным рейсом прибыла из Бухареста в Амстердам.
Именно в этом городе 13 июня команда Андрея Шевченко сыграет свой первый групповой матч против Нидерландов.
ФОТО. Украина прибыла в Амстердам на матч Евро-2020 против Нидерландов
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.