ФОТО. Сборная Украины прибыла в Амстердам на матч Евро-2020 с Нидерландами

В этом городе 13 июня команда Андрея Шевченко сыграет первый групповой матч

  • 11.06.2021 21:15
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ФОТО. Сборная Украины прибыла в Амстердам на матч Евро-2020 с Нидерландами
© УАФ

11 июня национальная команда Украины чартерным рейсом прибыла из Бухареста в Амстердам. 

Именно в этом городе 13 июня команда Андрея Шевченко сыграет свой первый групповой матч против Нидерландов.

ФОТО. Украина прибыла в Амстердам на матч Евро-2020 против Нидерландов

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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