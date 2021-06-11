ФОТО. За два дня до Нидерландов. Сборная Украины провела тренировку

Перед вылетом в Амстердам на стартовый поединок Евро-2020 против Нидерландов (13 июня, 22:00) сборная Украины провела утреннюю тренировку в Бухаресте на стадионе «Волунтари».
ФОТО. Тренировка сборной Украины, 11.06.2021
Фото: Павел Кубанов, УАФ
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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