В воскресенье, 13 июня, состоится матч группового раунда чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Нидерландов и Украины.
Поединок пройдет в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арена». Немецкий арбитр Феликс Брых даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.
Нидерланды – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2020
В прямом эфире поединок Нидерланды – Украина покажет телеканал «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Украина.
Источник — Sport.ua
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