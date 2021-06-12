В воскресенье, 13 июня, состоится матч группового раунда чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Нидерландов и Украины.

Поединок пройдет в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арена». Немецкий арбитр Феликс Брых даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.

Нидерланды – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

В прямом эфире поединок Нидерланды – Украина покажет телеканал «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Украина.