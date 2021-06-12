Виктор ЛЕОНЕНКО: «Итальянцы намного сильнее турков»

Экс-нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу Италии над Турцией (3:0) в матче-открытии Евро-2020.
«Итальянцы намного сильнее турков. Первый тайм был, естественно, как и во всех первых таймах: если не будет быстрого гола, будут все присматриваться и будут очень аккуратно играть, а дальше пошли уже ошибки. Тот же гол Лоренцо Инсинье: первый раз он пристреливался, как оказалось, а во второй раз уже воспользовался моментом. Фланги у турков недорабатывали в этой игре, особенно во втором тайме», - сказал Леоненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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