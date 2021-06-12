ФОТО. Боги тенниса. Как Джокович обыграл Надаля в полуфинале в Париже

Смотрите фотогалерею одного из лучших матчей первой ракетки мира в карьере

  • 12.06.2021 11:15
  • 664 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Боги тенниса. Как Джокович обыграл Надаля в полуфинале в Париже
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович из Сербии (ATP 1) вышел в финал Ролан Гаррос 2021, переиграв в полуфинале в четырех партиях «короля грунта» Рафаэля Надаля из Испании (ATP 3).

Серб Новак Джокович после игры рассказал: «Это лучший матч, который я сыграл на Ролан Гаррос, и в тройке лучших за всю историю. Учитывая уровень, соперника и атмосферу. Просто потрясающая поддержка для обоих игроков. Я рад, что разрешили прийти зрителям. Этот матч я запомню навсегда».

ФОТО. Боги тенниса. Как Джокович обыграл Надаля в полуфинале в Париже

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Ruud
    online
      Ruud, 12.06.2021 11:32
    0
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    andre_lui
      andre_lui, 12.06.2021 11:30
    0
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    Ruud
    online
      Ruud, 12.06.2021 11:32
    0
    фантастика!
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    andre_lui
    online
      andre_lui, 12.06.2021 11:30
    0
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