ФОТО. Боги тенниса. Как Джокович обыграл Надаля в полуфинале в Париже

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович из Сербии (ATP 1) вышел в финал Ролан Гаррос 2021, переиграв в полуфинале в четырех партиях «короля грунта» Рафаэля Надаля из Испании (ATP 3).

Серб Новак Джокович после игры рассказал: «Это лучший матч, который я сыграл на Ролан Гаррос, и в тройке лучших за всю историю. Учитывая уровень, соперника и атмосферу. Просто потрясающая поддержка для обоих игроков. Я рад, что разрешили прийти зрителям. Этот матч я запомню навсегда».

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