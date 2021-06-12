ДЖОКОВИЧ: «Это лучший матч, который я сыграл на Ролан Гаррос»

Лидер мирового рейтинга в финале будет играть против Стефаноса Циципаса

  • 12.06.2021 04:50
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ДЖОКОВИЧ: «Это лучший матч, который я сыграл на Ролан Гаррос»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович из Сербии (ATP 1) вышел в финал Ролан Гаррос 2021, переиграв в полуфинале в четырех партиях «короля грунта» Рафаэля Надаля из Испании (ATP 3).

Серб Новак Джокович после матча рассказал:

«Это лучший матч, который я сыграл на Ролан Гаррос, и в тройке лучших за всю историю. Учитывая уровень, соперника и атмосферу. Просто потрясающая поддержка для обоих игроков. Я рад, что разрешили прийти зрителям. Этот матч я запомню навсегда.

У меня не было отличного старта, но я играл хорошо, и думаю, что сумел приспособиться к его мячам. Его удары такие разные, знаете. Мне удалось вернуться в 1-й сет. Я нашел свою игру.

Я, очевидно, сейчас не самый свежий, но у меня есть полтора дня, чтобы восстановить силы. После этой большой победы я пройду восстановление, чтобы сражаться с парнем, который в очень хорошей форме (Циципас).

Мои способности к восстановлению очень хороши, и мой физиотерапевт поможет мне поддерживать форму. Я буду действовать медленно. Я знаю, что мне нужно делать. Циципас не хочет останавливаться на достигнутом. В этом году он возглавляет рейтинг. Грунт – это его лучшее покрытие. В прошлом году это был эпический полуфинал. Мне понадобится мощь.

Я не слишком нервничал при 0:5, это отличалось от прошлого года. И затем я нашел свой ритм. После 3:6 в первом сете я вернулся в матч.

Трудно подобрать слова, чтобы описать достижения Рафы на Ролан Гаррос. Его количество побед на этих площадках невероятно. Нужно подняться на Эверест, и тогда вы встретите его там. Я запомню этот матч надолго. Не только потому что я выиграл, но и из-за атмосферы».

В финале 13 июня Новак Джокович будет играть против Стефаноса Циципаса из Греции (ATP 5).

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Источник — Sport.ua

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