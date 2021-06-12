12 июня в матче первого тура Евро-2020 сойдутся сборные Дании и Финляндии.

Поединок пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.

Дания – Финляндия. Евро-2020. Группа B. Смотреть онлайн. LIVE трансляция