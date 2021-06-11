Роберто МАНЧИНИ: «Матч открытия – всегда сложнейший из поединков»

Наставник сборной Италии – о матче против Турции

  • 11.06.2021 18:03
  • 541 просмотр
  • 1 комментарий
Роберто МАНЧИНИ: «Матч открытия – всегда сложнейший из поединков»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от стартового поединка Евро-2020 против Турции:

«Матч открытие — это всегда сложнейший из поединков. Но мы должны сосредоточиться на поставленной задаче. И радоваться моменту. Мы безгранично уважаем сборную Турции. Это классная команда с сильными игроками. Но мы должны думать, прежде всего, о себе. Жаль, что стадион не будет полон, но 16 тысяч болельщиков все-таки смогут присутствовать на матче. Пусть даже часть из них, вероятно, будет болеть за Турцию. Безусловно, это шаг в правильном направлении.

Пришло время вернуться к тому, чтобы своей игрой приносить радость болельщикам. Это станет одной из наших целей — радовать людей. Будем стараться изо всех сил. Первая игра — всегда самая трудная, но мы должны избавить себя от подобных мыслей. Необходимо работать и получать от этого удовольствие.

Мы обязаны со всем уважением отнестись к сборной Турции. Это — команда, в которой полно талантов. Матчи открытия всегда сложны: эмоций будет много, но чересчур увлекаться ими нельзя. Не думаю, что нам грозит избыток энтузиазма: у болельщиков он может проявляться, но мы-то знаем, кто нам противостоит. Желание стать главными героями этого Евро огромно, однако этот матч можно провести беззаботно, с легким сердцем. И мы можем это сделать!

Пока еще ничего не решено со стартовым составом. Есть множество моментов, которые необходимо учесть, но все игроки предельно сосредоточены. Они знают, что, даже если не выйдут с первой минуты, все равно могут быть востребованы по ходу встречи».

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    Saar
      Saar, 11.06.2021 18:20
    0
    Удачі Італія! Бажаю вам отримати трофей!
    Ссылка
    Saar
      Saar, 11.06.2021 18:20
    0
    Удачі Італія! Бажаю вам отримати трофей!
    Ссылка
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