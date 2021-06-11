А как же Шахтер? Локателли заинтересовал Боруссию Дортмунд, Арсенал и ПСЖ

Полузащитник «Сассуоло» имеет варианты трудоустройства в топ-клубах

  • 11.06.2021 17:34
  • 304 просмотра
  • 4 комментария
А как же Шахтер? Локателли заинтересовал Боруссию Дортмунд, Арсенал и ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Локателли

23-летний хавбек «Сассуоло» и сборной Италии Мануэль Локателли попал в сферу интересов топ-клубов Европы. На игрока претендуют дортмундская «Боруссия», ПСЖ и «Арсенал».

«Сассуоло» оценивает перспективного футболиста в 40 миллионов евро. При этом не исключено, что в случае успешного выступления итальянца на чемпионате Европы ценник на него возрастет.

Подписать Локателли хочет и «Ювентус», но туринцы не способны заплатить требуемую сумму.

В минувшем сезоне на счету Локателли 34 матча, 4 забитых мяча и 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Локателли отказался от переезда в «Шахтер», желая продолжить карьеру в Серии А.

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Источник — Sky Sport Italia

(2 голоса)

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Комментарии
    Ярослав Мирошниченко
    online
      Ярослав Мирошниченко, 11.06.2021 17:53
    -1
    А шахтер сасуолит.
    Ссылка
    Maks7_7_7_7
    online
      Maks7_7_7_7, 11.06.2021 17:49
    -2
    Вот если бы супряженым 20 миллионым и беседкой-таблеткой ,кто не будь бы заинтересовался вот это бы была новость
    Ссылка
    Maks7_7_7_7
    online
      Maks7_7_7_7, 11.06.2021 17:47
    -2
    💯%
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    romanchik.8402
    online
      romanchik.8402, 11.06.2021 17:43
    +4
    Заголовок с подъебоном!... Вы же ранее написали,что он сам отказался от варианта с Шахтером
    Ссылка
    romanchik.8402
    online
      romanchik.8402, 11.06.2021 17:43
    +4
    Заголовок с подъебоном!... Вы же ранее написали,что он сам отказался от варианта с Шахтером
    Ссылка
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