А как же Шахтер? Локателли заинтересовал Боруссию Дортмунд, Арсенал и ПСЖ

23-летний хавбек «Сассуоло» и сборной Италии Мануэль Локателли попал в сферу интересов топ-клубов Европы. На игрока претендуют дортмундская «Боруссия», ПСЖ и «Арсенал».

«Сассуоло» оценивает перспективного футболиста в 40 миллионов евро. При этом не исключено, что в случае успешного выступления итальянца на чемпионате Европы ценник на него возрастет.

Подписать Локателли хочет и «Ювентус», но туринцы не способны заплатить требуемую сумму.

В минувшем сезоне на счету Локателли 34 матча, 4 забитых мяча и 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Локателли отказался от переезда в «Шахтер», желая продолжить карьеру в Серии А.