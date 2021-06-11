Нагельсманн намерен удержать Комана в Баварии

Будущее полузащитника «Баварии» Кингсли Комана остается неопределенным. Интерес к футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед», который может включиться в борьбу за француза, если не сможет купить у дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассчитывает на футболиста и хочет его удержать. Сам Коман не против остаться, но желает получать в 2 раза больше, чем сейчас.

Действующий контракт 24-летнего Комана истекает летом 2023 года.

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