Нагельсманн намерен удержать Комана в Баварии

Будущее полузащитника «Баварии» Кингсли Комана остается неопределенным. Интерес к футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед», который может включиться в борьбу за француза, если не сможет купить у дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассчитывает на футболиста и хочет его удержать. Сам Коман не против остаться, но желает получать в 2 раза больше, чем сейчас.
Действующий контракт 24-летнего Комана истекает летом 2023 года.
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Источник — Sport1
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