В стане сборной Франции возник конфликт перед стартом Евро-2020

Главный фаворит Евро-2020, сборная Франции, подходит к турниру не в идеальном психологическом состоянии. Между двумя форвардами команды, Оливье Жиру и Килианом Мбаппе, возник конфликт.
После контрольного матча с Болгарией (3:0) Жиру, который в той игре оформил дубль, пожаловался на то, что его партнеры по команде слишком часто игнорируют его на поле.
Мбаппе воспринял эти слова на свой счет и выразил недовольство поведением Жиру. Форвард «Челси» попытался сгладить углы, посетовав на слишком острые вопросы журналистов. Однако Мбаппе все равно остался недоволен.
Свой стартовый матч на Евро-2020 Франция проведет во вторник, 15 июня против Германии в Мюнхене.
Источник — RMC
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