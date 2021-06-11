Леонид БУРЯК: «Когда будет официальное сообщение, тогда и поговорим»

Специалист – о возможном назначении на пост спортивного директора «Динамо»

  • 11.06.2021 15:21
  • 2366 просмотров
  • 4 комментария
Леонид БУРЯК: «Когда будет официальное сообщение, тогда и поговорим»
© ФК Динамо Киев. Леонид Буряк

В ближайшее время киевское «Динамо» назначит нового спортивного директора клуба. С большой долей вероятности, эту должность займет Леонид Буряк. 67-летний специалист прокомментировал эту информацию.

«Когда будет официальное сообщение, тогда и поговорим», - коротко отметил Буряк.

Добавим, что как тренер Леонид Буряк возглавлял тернопольскую «Ниву», «Черноморец», «Арсенал», «Динамо» и «Александрию». Также был главным тренером национальной сборной Украины.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 11.06.2021 16:15
    0
    Ёкарный Бабай, 11.06.2021 16:06
    Буряку 67 лет, а фотке этой гугл говорит как минимум 5 лет. Почему нет актуальной фотографии?
    новый урожай будет ближе к осени...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.06.2021 16:07
    0
    Специалист наивысшей квалификации, обязательно нужно брать
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.06.2021 16:06
    0
    Буряку 67 лет, а фотке этой гугл говорит как минимум 5 лет. Почему нет актуальной фотографии?
    Ссылка
    DK1970
      DK1970, 11.06.2021 15:50
    +1
    Я наслаждался его игрой! Умнейший футболист! Кто не видел вспомните Белькевича! имхо
    Ссылка
    DK1970
      DK1970, 11.06.2021 15:50
    +1
    Я наслаждался его игрой! Умнейший футболист! Кто не видел вспомните Белькевича! имхо
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 11.06.2021 16:15
    0
    Ёкарный Бабай, 11.06.2021 16:06
    Буряку 67 лет, а фотке этой гугл говорит как минимум 5 лет. Почему нет актуальной фотографии?
    новый урожай будет ближе к осени...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.06.2021 16:07
    0
    Специалист наивысшей квалификации, обязательно нужно брать
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.06.2021 16:06
    0
    Буряку 67 лет, а фотке этой гугл говорит как минимум 5 лет. Почему нет актуальной фотографии?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности