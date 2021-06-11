Леонид БУРЯК: «Когда будет официальное сообщение, тогда и поговорим»

В ближайшее время киевское «Динамо» назначит нового спортивного директора клуба. С большой долей вероятности, эту должность займет Леонид Буряк. 67-летний специалист прокомментировал эту информацию.
«Когда будет официальное сообщение, тогда и поговорим», - коротко отметил Буряк.
Добавим, что как тренер Леонид Буряк возглавлял тернопольскую «Ниву», «Черноморец», «Арсенал», «Динамо» и «Александрию». Также был главным тренером национальной сборной Украины.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.