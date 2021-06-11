Источник: Нет данных, что Буряк станет новым спортивным директором Динамо

Все ждут назначения назначения на эту должность Владимира Бессонова

  • 11.06.2021 11:54
  • 358 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Нет данных, что Буряк станет новым спортивным директором Динамо
© dynamo.kiev.ua. Леонид Буряк

Новый спортивный директор киевского «Динамо» пока что не назначен. Вероятно, им станет не Леонид Буряк, а Владимир Бессонов.

«Новость о том, что новым спортивным директором «Динамо» станет Леонид Буряк стала новостью и для самого Буряка. Пока таких данных ни у кого нет. Все ждут назначения Бессонова. Хотя вы прекрасно понимаете, что должность эта чисто техническая и формальная. При живых Луческу и Суркисах. Главное — смотреть в четыре монитора. Желательно, футбол», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Предыдущий спортивный директор «Динамо» Алексей Михайличенко перешел на работу в УАФ.

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Источник — Telegram

(2 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 11.06.2021 12:08
    0
    Ну и на фига?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.06.2021 12:08
    0
    Ну и на фига?
    Ссылка
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