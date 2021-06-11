Источник: Нет данных, что Буряк станет новым спортивным директором Динамо

Новый спортивный директор киевского «Динамо» пока что не назначен. Вероятно, им станет не Леонид Буряк, а Владимир Бессонов.

«Новость о том, что новым спортивным директором «Динамо» станет Леонид Буряк стала новостью и для самого Буряка. Пока таких данных ни у кого нет. Все ждут назначения Бессонова. Хотя вы прекрасно понимаете, что должность эта чисто техническая и формальная. При живых Луческу и Суркисах. Главное — смотреть в четыре монитора. Желательно, футбол», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Предыдущий спортивный директор «Динамо» Алексей Михайличенко перешел на работу в УАФ.