Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11-го июня состоятся полуфиналы Открытого чемпионата Франции по теннису у мужчин. Вторыми на корт выйдут серб Новак Джокович (№1 ATP) и Рафаэль Надаль из Испании (№3 ATP).



Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.



Ранее теннисисты встречались 57 раз, Джокович опережает Надаля на одну победу.



В финале победитель встречи сразится против грека Стефаноса Циципаса (№5 ATP) и Александра Зверева из Германии (№6 ATP).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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