Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Прогноз и анонс полуфинала Ролан Гаррос

Испанец готов сравнять счет личных встреч

  • 11.06.2021 11:38
  • 138 просмотров
  • 0 комментариев
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Прогноз и анонс полуфинала Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль и Новак Джокович

В пятницу, 11 июня, лидер мирового рейтинга Новак Джокович проведет полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису против третьего сеяного Рафаэля Надаля. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву. 
 
Теннисисты будут сражаться не только за величие и спортивное наследие, но и за 375 тысяч евро в дополнение к €375 тысячам, которые уже заработаны. После вылета Даниила Медведева серб обеспечил себя от потери первой позиции рейтинга ATP, Надалю нужно пробиться в финал, чтобы по итогам турнира наверняка оказатся выше Стефаноса Циципаса.

Путь на турнире
 
Оба теннисиста очень уверенно прошли первые три круга, после которых в перспективе могли появиться некоторые трудности. Потенциально более сильные соперники были у Надаля, но испанца в Париже это почти никогда не останавливало. Рафа признавался, что Янник Синнер для четвертого круга – очень серьезный оппонент. Возможно, из-за этого итальянец немного перегорел и практически не сумел составить достойной конкуренции грунтовому королю. В четвертьфинале Диего Шварцман попытался сделать все возможное и невозможное для большой сенсации, и даже зацепил один сет, но лишь заставил соперника повысить свой уровень игры, не оставив сомнений в том, что Надаль продолжает оставаться лучшим на глине.
 
А вот у Джоковича все было гораздо интереснее, как минимум для зрителей. В четвертом круге еще одно молодое итальянское дарование Лоренцо Музетти сумело повести по сетам 2:0, выиграв два тай-брейка, после чего на борьбу с первой ракеткой не хватило моральных сил. Результатом стал разгром в последующих партиях и снятие за два гейма до конца. В полуфинале уже более опытный итальянец Маттео Берреттини начал довольно слабо, но в третьем и четвертом сете своим фантастическим форхендом доставил очень много неприятностей Ноле. Джокович вытянул на опыте, не доводя дело до еще одной финальной партии.

Стадия   Джокович    Надаль
1-й круг  Сандгрен (6-2 6-4 6-2) №66 ATP  Попырин (6-3 6-2 7-6) №63 ATP
2-й круг  Куэвас (6-3 6-2 6-4) №92 ATP  Гаске (6-0 7-5 6-2) №53 ATP
3-й круг  Беранкис (6-1 6-4 6-1) №93 ATP  Норри (6-3 6-3 6-3) №45 ATP
4-й круг  Музетти (6-7 6-7 6-1 6-0 4-0) №76 ATP  Синнер (7-5 6-3 6-0) №19 ATP
1/4 финала  Берреттини (6-3 6-2 6-7 7-5) №9 ATP  Шварцман (6-3 4-6 6-4 6-0) №10 ATP

Статистика в 2021 году на грунте
 
   Джокович    Надаль
матчи (выигранные) 16-3 (84%) 19-2 (90%)
% первой подачи 63.4 64.3
выигранных очков на первой подаче, % 68.3 69.0
выигранных очков на второй подаче, % 53.7 53.9
выигранных очков на приеме, % 48.2 44.2
эйсы, % 4.4 2.7
тай-брейки (выигранные) 2-4 (33%) 2-1 (67%)

Встречи между собой
 
Это будет 58-я встреча теннисистов, пока что серб ведет 29-28. На грунте 19-7 в пользу Надаля, на кортах Ролан Гаррос и вовсе 7-1. Кстати, Новак – один из двух теннисистов, которые обыгрывали Рафу в Париже, еще одним был швед Робин Содерлинг, благодаря которому Роджер Федерер и добыл свою единственную победу на кортах Ролан Гаррос в 2009-м году. 
 
Ранее Надаль 13 раз играл в полуфинале Открытого чемпионата Франции и обязательно брал титул. Если его здесь и удавалось остановить, то лишь на более ранних стадиях. Джокович 10 раз доходил до полуфинала, но пять раз проигрывал, три из них – испанцу.
 
В прошлом году Новак был очень настроен обыграть Рафу в Париже осенью и даже предполагал, что погодные условия ему в этом помогут. Результат вы помните, серб был сметен в трех сетах в финальном матче (0:6, 2:6, 5:7).
 
Прогноз 
 
Вряд ли сегодня повторится разгром прошлогоднего финала, хотя недооценивать мощь Надаля не стоит. Рафа – явный фаворит этого матча как исторически, так и относительно недавних результатов и текущей формы. Предыдущая встреча теннисистов не так давно состоялась в финале римского Мастерса, испанец победил в трех сетах (7-5 1-6 6-3). 
 
Прогноз: победа Надаля в трех сетах 

Сделать ставку Зробити ставку
Сделать ставку Зробити ставку
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Владимир Клепач, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности