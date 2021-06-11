Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Прогноз и анонс полуфинала Ролан Гаррос

В пятницу, 11 июня, лидер мирового рейтинга Новак Джокович проведет полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису против третьего сеяного Рафаэля Надаля. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.



Теннисисты будут сражаться не только за величие и спортивное наследие, но и за 375 тысяч евро в дополнение к €375 тысячам, которые уже заработаны. После вылета Даниила Медведева серб обеспечил себя от потери первой позиции рейтинга ATP, Надалю нужно пробиться в финал, чтобы по итогам турнира наверняка оказатся выше Стефаноса Циципаса.

Путь на турнире



Оба теннисиста очень уверенно прошли первые три круга, после которых в перспективе могли появиться некоторые трудности. Потенциально более сильные соперники были у Надаля, но испанца в Париже это почти никогда не останавливало. Рафа признавался, что Янник Синнер для четвертого круга – очень серьезный оппонент. Возможно, из-за этого итальянец немного перегорел и практически не сумел составить достойной конкуренции грунтовому королю. В четвертьфинале Диего Шварцман попытался сделать все возможное и невозможное для большой сенсации, и даже зацепил один сет, но лишь заставил соперника повысить свой уровень игры, не оставив сомнений в том, что Надаль продолжает оставаться лучшим на глине.



А вот у Джоковича все было гораздо интереснее, как минимум для зрителей. В четвертом круге еще одно молодое итальянское дарование Лоренцо Музетти сумело повести по сетам 2:0, выиграв два тай-брейка, после чего на борьбу с первой ракеткой не хватило моральных сил. Результатом стал разгром в последующих партиях и снятие за два гейма до конца. В полуфинале уже более опытный итальянец Маттео Берреттини начал довольно слабо, но в третьем и четвертом сете своим фантастическим форхендом доставил очень много неприятностей Ноле. Джокович вытянул на опыте, не доводя дело до еще одной финальной партии.

Стадия Джокович Надаль 1-й круг Сандгрен (6-2 6-4 6-2) №66 ATP Попырин (6-3 6-2 7-6) №63 ATP 2-й круг Куэвас (6-3 6-2 6-4) №92 ATP Гаске (6-0 7-5 6-2) №53 ATP 3-й круг Беранкис (6-1 6-4 6-1) №93 ATP Норри (6-3 6-3 6-3) №45 ATP 4-й круг Музетти (6-7 6-7 6-1 6-0 4-0) №76 ATP Синнер (7-5 6-3 6-0) №19 ATP 1/4 финала Берреттини (6-3 6-2 6-7 7-5) №9 ATP Шварцман (6-3 4-6 6-4 6-0) №10 ATP



Статистика в 2021 году на грунте

Джокович Надаль матчи (выигранные) 16-3 (84%) 19-2 (90%) % первой подачи 63.4 64.3 выигранных очков на первой подаче, % 68.3 69.0 выигранных очков на второй подаче, % 53.7 53.9 выигранных очков на приеме, % 48.2 44.2 эйсы, % 4.4 2.7 тай-брейки (выигранные) 2-4 (33%) 2-1 (67%)

Встречи между собой



Это будет 58-я встреча теннисистов, пока что серб ведет 29-28. На грунте 19-7 в пользу Надаля, на кортах Ролан Гаррос и вовсе 7-1. Кстати, Новак – один из двух теннисистов, которые обыгрывали Рафу в Париже, еще одним был швед Робин Содерлинг, благодаря которому Роджер Федерер и добыл свою единственную победу на кортах Ролан Гаррос в 2009-м году.



Ранее Надаль 13 раз играл в полуфинале Открытого чемпионата Франции и обязательно брал титул. Если его здесь и удавалось остановить, то лишь на более ранних стадиях. Джокович 10 раз доходил до полуфинала, но пять раз проигрывал, три из них – испанцу.



В прошлом году Новак был очень настроен обыграть Рафу в Париже осенью и даже предполагал, что погодные условия ему в этом помогут. Результат вы помните, серб был сметен в трех сетах в финальном матче (0:6, 2:6, 5:7).



Прогноз



Вряд ли сегодня повторится разгром прошлогоднего финала, хотя недооценивать мощь Надаля не стоит. Рафа – явный фаворит этого матча как исторически, так и относительно недавних результатов и текущей формы. Предыдущая встреча теннисистов не так давно состоялась в финале римского Мастерса, испанец победил в трех сетах (7-5 1-6 6-3).



Прогноз: победа Надаля в трех сетах